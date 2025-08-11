Подробно търсене

България стана част от глобална мрежа за устойчиво управление на горите, съобщи WWF

Борислава Бибиновска
България стана част от глобална мрежа за устойчиво управление на горите, съобщи WWF
България стана част от глобална мрежа за устойчиво управление на горите, съобщи WWF
БТА, Троян (7 юли 2025) Вековна букова гора в резерват „Стенето“ - част от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.Най-представителните букови гори в деветте резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ - „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“ са част от европейския сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО - „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Разширението на серийния обект е одобрено от Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО на 41-ата му сесия в Краков през юли 2017 г. и към онзи момент включва 78 компонента, разположени на територията на 12 държави. През 2021 г. след ново, трето разширение компонентите са вече 94 в 18 европейски държави.Снимка: кореспондент на БТА в Троян Преслава Иванова (ЕВ)
София ,  
11.08.2025 10:05
 (БТА)

Съветът за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council - FSC) разкри представителство в България. Официален партньор у нас ще бъде сдружение „Устойчиви гори“, в което участват неправителствени организации, експерти и представители на бизнеса. Това съобщиха от WWF България. Освен на сертификацията за гори, FSC отделя специално внимание на защита от бедствия като пожари, наводнения и свлачища, посочиха от организацията.

WWF България инициира въвеждането на сертификацията по системата на FSC у нас преди повече от 20 години, а от 2014 г. ръководи разработването на национален стандарт, съобразен с характеристиките на местните гори и законодателство. Провежда и редица обучения на стопанствата и популяризира етикета на FSC сред потребителите, припомниха от организацията. Сертификацията е допълнителен гарант за защита на горите, но и на служителите и работниците, а също и на поминъка на хората, които живеят в района на горите, защото надгражда българското законодателство, коментира Нели Дончева, ръководител на програма „Гори“ на WWF.

Освен изискваните по закон от държавните горски и ловни стопанства годишни планове за защита от пожари и за действие при гасене на пожари, сертифицираните по FSC стопанства трябва да изготвят и оценка на риска от възникване на бедствия и естествени природни нарушения, в които да оценят възможните отрицателни последствия не само върху инфраструктурата и горските ресурси, а и върху местните общности. Стопанствата оценяват и риска самите стопански дейности, като дърводобив, да увеличат вероятността от бедствия, обясниха още WWF България. Основната цел на стандарта е да гарантира, че приходите от горскостопанска дейност не идват за сметка на опазването на природата, правата на горските работници или поминъка на местните хора, добавиха също от организацията.

FSC се прилага в 89 държави на 5 континента и по стандарта са сертифицирани над 150 милиона хектара гори по света. В България можете да видите логото върху детски играчки, салфетки, копирна хартия, мебели, книги, продукти от каучук, дори ядки.  

В началото на юли WWF България публикува анализ, който показва, че основните причини за възникването на горски пожари в България са свързани с човешка дейност. Над 90% от пожарите са възникнали след преднамерена намеса на хора или поради небрежност, само в два до четири от случаите причината за възникване на пожар е естествена, като най-често става въпрос за възпламеняване от мълния.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:31 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация