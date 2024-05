Оливия Родриго и Даниел Нигро са най-добрите автори на песни за 2024 година

Оливия Родриго и съавторът ѝ Даниел Нигро са най-добрите автори на песни в попмузиката за 2024 г. според Американското дружество на композиторите, авторите и издателите (ASCAP), съобщава сайтът на „Билборд“.

Това е втората награда в топ категорията за Родриго, която за първи път получи отличието през 2022 г.

Шапел Роан, която атакува успешно класациите с хита Good Luck, Babe!, който е написала заедно с Нигро и Джъстин Трантър, връчи наградата на Нигро в сряда, 8 май, на ексклузивно събитие в Лос Анджелис, на което се честваха тазгодишните носители на отличията.

Родриго и Нигро имат две общи награди „Грами“ за песен на годината за Driver’s License и Vampire и една за най-добра рок песен за Ballad of a Homeschooled Girl.

За по-малко от три години и половина Родриго е събрала 17 хита в Топ 20 на „Билборд“, включително три песни: Driver’s License, Good 4 U и Vampire, които са влезли в класацията под номер 1.

Calm Down, в изпълнение на Рема и с участието на Селена Гомес, спечели наградата на ASCAP за поп песен на годината. Песента достигна до № 3 в Хот 100 на „Билборд“ и се задържа в класацията в продължение на 57 седмици.

Издател на годината става Universal Music за хитове като Calm Down и Cuff It на Бионсе, Dance the Night на Дуа Липа, Barbie World на Ники Минаж и Айс Спайс с Аква и др.

Сред отличените от ASCAP автори на поп песни за 2024 г. попадат Марая Кери и Уолтър Афанасиеф за празничния им евъргрийн All I Want for Christmas Is You, Ноа Кан за Dial Drunk, Сейнт Винсент за Cruel Summer и др.