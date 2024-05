Актьорът от „Междузвездни войни“ Марк Хамил посети Белия дом, за да се види с „Джо-би-Уан Кеноби“

Актьорът от „Междузвездни войни“ Марк Хамил се отби в Белия дом вчера на посещение при Джо Байдън и си тръгна с чифт авиаторски слънчеви очила на президента и с по-голямо уважение към институцията, съобщава АП.

„Харесват ми цайсите“, каза той, сваляйки очилата по време на бърза поява на ежедневния брифинг за пресата в Белия дом след посещението си при Байдън. Седемдесет и две годишният Хамил, известен с ролята на Люк Скайуокър, се пошегува с репортерите, че ще отговори на няколко въпроса - стига да не са за „Междузвездни войни“.

„За мен беше чест да ме поканят в Белия дом, за да се срещна с президента“, каза той. Той е бил в Белия дом и преди, по време на администрациите на Картър и Обама, но никога не е разглеждал Овалния кабинет, а това е нещо много важно, каза актьорът. Байдън ми показа снимки и други предмети от Овалния кабинет, разказа Хамил.

Хамил каза, че Байдън му казал да го нарича „Джо“, на което Хамил предложил алтернативен вариант: „Мога ли да ви наричам Джо-би-Уан Кеноби?“

„Това му хареса“, каза Хамил, който озвучаваше и Жокера в „Батман: Анимационният сериал“.

Както Хамил, така и Белият дом не бяха категорични относно причината за посещението му. Но Хамил - демократ и поддръжник на Байдън с огромна популярност в социалните мрежи, тази седмица публикуваше съобщения за кампанията за преизбиране на президента.

„Нека силата бъде с Байдън!“ - написа той наскоро.

Четвърти май неофициално е Ден на „Междузвездни войни“, отчасти заради играта на думи с известната джедайска фраза „Нека силата бъде с теб“ – May the Fourth/Force be with you.