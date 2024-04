Групата „Ролинг стоунс“ започна от Хюстън турнето си в Северна Америка

Групата „Ролинг стоунс“ стартира турнето си в Северна Америка от Хюстън, като хора се стекоха от различни градове, за да гледат една от най-непоклатимите рок групи в света, съобщават Ройтерс и АП.

Шоуто беше първото от 16 изяви, които бандата ще има в САЩ и Канада до юли. Феновете се стекоха на закрития стадион „Ен Ар Джи“ в Хюстън с тениски на „Ролинг стоунс“, на които се виждаше емблематичното лого на бандата – изплезеният език.

Групата, създадена преди повече от шест десетилетия, започна със Start me up, като Мик Джагър излезе на сцената в блестящо раирано яке, сива риза с пайети и черни дънки. Хората веднага започнаха да танцуват под звуците на класиката от 1981 г. Джагър, който е на 80 години, танцуваше, скачаше и тичаше по сцената, докато демонстрираше вокалния си диапазон.

„Здравейте, Хюстън, хубаво е да се върна в щата на Самотната звезда“, каза Джагър, като добави, че групата е посетила космическия център на НАСА „Линдън Б. Джонсън“ в града. Той свири заедно с 80-годишния Кийт Ричардс и 76-годишния Рони Уд, които са оцелелите членове на групата след смъртта на барабаниста Чарли Уотс преди 3 години.

„Всеки път, когато ги виждам, това е такава радост. Те са невероятни. Изпитват истинска радост от свиренето“, каза Грета Брасгала, на 56 г., която пътува от Ел Пасо, Тексас, за да гледа групата за седми път. Тя планира да гледа и „Ролинг стоунс“ в Атланта през юни.

Групата привлече на стадиона хора от всички възрасти, като значителна част от публиката беше над 60 години.

18-те песни, изпълнени в продължение на 2 часа, включваха микс от класики и три от последния албум Hackney Diamonds - първият с оригинален материал от 2005 г. насам.

Сред хитовете, които те изпълниха, бяха Jumping Jack Flash, You can't Always Get What You Want и Out of Time - всички те посрещнати с бурни аплодисменти.

Групата „Ролинг стоунс“ закри шоуто с (I can't get no) Satisfaction. Тази седмица бандата поема към Фестивала на джаза и културното наследство в Ню Орлиънс за специално изпълнение.