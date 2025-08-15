Планинските спасители са помогнали на изгубило се семейство край крепостта Урвич през изминалото денонощие

Условията за туризъм в планините са добри, в най-високите части вятърът е умерен, очаква се той да се усили в следобедните часове. Облачността е разкъсана, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст.

Доста топло е, по високите части към момента температурата е около 18 градуса, на връх Ботев- 9 градуса, уточниха от службата.

През изминалото денонощие спасителите са помогнали на изгубило се семейство. Вчера издирвахме майка, баща и двегодишно дете в района на крепостта Урвич, които са се загубили, всичко приключи към 12:30 на обяд, уточниха от ПСС.