Български фирми могат да участват в международно изложение на отбранителната индустрия в Словения през октомври, съобщиха от СТИВ-Любляна

Подходящо изложение за българските фирми, предвид актуалността на сектора в момента, е SIDEC 2025 - първо международно изложение и конференция за отбрана, което ще се състои в периода 21-24 октомври в Словения. Това съобщиха за БТА от Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на България в Любляна. Сред заявилите участие словенски фирми към момента са водеща словенска инженерна и производствена компания, която разработва модерни оръжейни системи с дистанционно управление за сектора на отбраната и сигурността; производител на тренировъчни боеприпаси, огнестрелни оръжия и системи за свързване; доставчик на високотехнологична защитна екипировка за професионалисти в екстремни среди; доставчик на екологични пясъкоструйни решения за отбранителни и военни приложения и др.

През последните няколко години българските фирми участват в изложението за храни, гори и селско стопанство АГРА в гр. Горня Радгона, Словения. През 2024 година. България беше страна партньор на изложението. Министерство на земеделието и храните организира национален щанд, на който своите продукти изложиха 14 български фирми, производители на био храни, натурална козметика, вина и иновативни продукти. Беше организиран и двустранен бизнес форум.

Словенски фирми с потенциал за инвестиции в България са такива, които увеличават значително износа си към България или фирми, които вече изнасят у нас и имат потенциал да регистрират търговски клон в страната ни. Интерес представляват и бързо растящи словенски малки и средни предприятия, които търсят разширение навън или средно големи и големи словенски фирми, като част от инвестиционната им програма.

Голям процент от словенските фирми, над 80 на сто, са малки и средни предприятия. В този смисъл, съответно и профилът на преобладаващата част от словенските инвеститори в България е представен от малки и средни частни фирми, които вече са утвърдени в страната си и търсят разширение навън. Словенски компании работят предимно със сектори като производство на компоненти за бяла техника, на магнитни и немагнитни уплътнения за автомобилостроенето, мебелна промишленост, инженеринг, монтаж, сервиз и поддръжка на измервателни системи за контрол и регулиране; услуги в ИКТ, фармацевтика, хранителни добавки, медицинско оборудване, електроника.

През последните години нарастват българските инвестиции в Словения. Производител на роботи закупи словенска високотехнологична фирма за производство на смарт оборудване за дома, а фонд за рисков капитал инвестира в бързоразвиващи се, високотехнологични фирми. Успешните до този момент инвестиции също в областта на IT и недвижими имоти са доказателство, че българските фирми имат потенциал да стъпят и да се развият на словенския пазар.

Задълбочаване на отношенията в сектори от взаимен интерес са възможни в сфери като: иновации, фармация, екологични технологии и зелена енергия, кръгова икономика, изкуствен интелект, космическа индустрия, информационни технологии, роботика и мехатроника, космическа, отбранителна, автомобилна и спортна промишленост, развитие на водородни долини и др., посочват от СТИВ-Словения.

През 2024 г. развитието на търговско-икономическите отношения между България и Словения бяха активни, предимно в сферата на институционалните и фирмени контакти, възникнали търсения на специфични продукти и материали, участие в събития с бизнес и икономическа насоченост, интензивна обмяна на информация за икономическата среда и бизнес климата в двете страни, както и за постиженията в сферата на науката и иновациите.

Тенденциите в стокообмена между България и Словения през последните години се характеризират с ръст на износа и вноса, както и постепенно намаляване на отрицателното търговско салдо. През 2024 г. се отчита слаб ръст на стокообмена и по-висок на ръст на вноса от Словения.

Словения внася от България предимно механични устройства и части за тях (20 на сто), олово и оловни продукти (13 на сто), химически продукти (11 на сто), минерални горива и масла (10 на сто), играчки (7 на сто) и електрически машини и оборудване (7 на сто). Словения изнася за България: медикаменти и фармацевтични продукти (38 на сто), електрически машини и оборудване (11 на сто), механични устройства и части за тях (8 на сто), хартия и картон (3 на сто), пластмаси и каучук (3 на сто), храни (3 на сто).

Данните за стокообмена сочат, че между България и Словения са налице устойчиви и изгодни и за двете страни търговско-икономически отношения, коментират от СТИВ-Словения. На база постъпили запитвания от български и словенски фирми, може да бъде констатирано, че съществуват интерес и възможности от двете страни за разширяване на вноса и износа. Усилията са насочени към позиционирането на български продукти на словенския пазар и намиране на подходящи партньори за износ, с цел намаляване на отрицателното търговско салдо.

Висококачествените продукти има най-голям потенциал да пробият на словенския пазар, смятат от СТИВ-Словения и посочват като такива: органични и био храни, протеинови и здравословни закуски, натурална козметика, най-вече базирана на екстракт от рози, бяло саламурено сирене, консервирани зеленчуци и др. Информационните и комуникационните услуги, както и високотехнологични продукти също са с голям потенциал за навлизане на словенския пазар и за инвестиции.