В Сърбия са арестувани двама заподозрени в подготовка за дестабилизиране на изборите в Молдова

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
БТА, Белград (9 ноември 2024) Хора се разхождат в парк „Калемегдан”, до сградата на Военния музей.Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЛФ)
Белград ,  
26.09.2025 17:04
 (БТА)

Компетентните органи в Сърбия арестуваха двама души по подозрение в извършване на престъплението организиране на участие във война или въоръжен конфликт в чужда държава, съобщи днес сръбското Министерство на вътрешните работи, предават местните медии.

Твърди се, че Л.П. (р. 1988 г.) и С.С. (р. 1978 г.) са арестувани и са обвинени в организиране на бойно-тактическо обучение за граждани на Молдова и Румъния, което, както се предполага, е имало за цел да ги обучи за по-ефективно оказване на физическа съпротива на молдовските полицаи в случай на безредици по време на изборния ден в тази страна, насрочен за 28 септември.

От сръбското Министерство на вътрешните работи обявиха, че Л.П. е заподозрян в организиране и финансиране на обучението, което е проведено в заведение за обществено хранене край Лозница (Западна Сърбия), а С.С. е обвинен в съдействие за това.

Предполага се, че обучението е проведено между 16 юли и 12 септември и в него са участвали между 150 и 170 молдовски и румънски граждани, се казва в съобщението на сръбското МВР.

Сръбската полиция заяви, че по време на претърсването на апартамента на заподозрените са иззети лаптопи, мобилни телефони, както и устройство за откриване и наблюдение на радиочестотни сигнали, а от заподозрения С.С. е иззет и пистолет, за което е обвинен и в престъплението незаконно производство, притежание, носене и трафик на оръжия и взривни вещества.

След започване на разследване по този случай, Министерството на правосъдието на Република Сърбия ще поиска информация и доказателства от Република Молдова чрез международна правна помощ.

На заподозрените е наложена мярка за задържане до 48 часа, след което ще бъдат отведени във Висшата прокуратура в Шабац (Западна Сърбия).

Към 17:14 на 26.09.2025 Новините от днес

