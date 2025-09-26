Подробно търсене

Магдалена Димитрова
Албанското правителство одобри изграждането на 30 мегаватова фотоволтаична централа в югоизточния град Ерсека
Снимка: Владимир Шоков/БТА. Снимката е илюстративна.
Тирана,  
26.09.2025 16:50
 (БТА)

Албанското правителство одобри изграждането на 30 мегаватова фотоволтаична централа в югоизточния град Ерсека, предаде Албанското радио и телевизия.

Изграждането ѝ беше одобрено на правителствено заседание вчера, като се очаква то да се осъществи в рамките на 36 седмици.

Според решението на правителството срокът на работа на централата ще бъде 49 години.

 

/ВН/

