Албанското правителство одобри изграждането на 30 мегаватова фотоволтаична централа в югоизточния град Ерсека
Албанското правителство одобри изграждането на 30 мегаватова фотоволтаична централа в югоизточния град Ерсека, предаде Албанското радио и телевизия.
Изграждането ѝ беше одобрено на правителствено заседание вчера, като се очаква то да се осъществи в рамките на 36 седмици.
Според решението на правителството срокът на работа на централата ще бъде 49 години.
/ВН/
