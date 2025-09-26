Проектът за обновяването на театър "София" е спасен, съобщи кметът Васил Терзиев

"Въпреки всички съмнения и изкуствено създадени кризи – проектът за театър „София“ е спасен. Най-големият общински театър вече ще има модернизирана сцена и през 2026 година ще отбележи своята 60-та годишнина в обновена и модернизирана сграда". Това написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Той обясни, че днес заедно с директора на театъра Ириней Константинов и заместник-кметовете по култура Благородна Здравкова и по строителство Никола Лютов и общинския съветник, актьора Веселин Калановски са проверили работата по изпълнение на сценичното оборудване – финалния етап от модернизирането на сградата на най-големия общински театър.

Обновяването на театър „София“ е един от проектите с най-много предизвикателства, които наследихме, отбеляза Терзиев. "Много хора казваха, че няма да стане, че ще загубим милиони левове финансиране, но с общи усилия успяхме да го завършим. Спасихме европейското финансиране и дадохме нов живот на театъра. През декември дейностите по оборудването ще приключат и театралната трупа ще може да се завърне в своя обичан, обновен дом", обясни кметът.

Той обясни, че са заварили сериозни проблеми като липса на интериорни проекти, фасадно осветление, трафопост, без който сградата не може да функционира. Беше отнет дори и лицензът на дружеството, което упражнява строителен надзор, добави Терзиев. Той посочва, че това се случва след временна смяна на борда на дружеството – решение, което по думите на Терзиев Столичния общински съвет е взел набързо и без аргументи. Кметът посочи, че с много усилия екипът му е успял да преодолее трудностите и днес ремонтът върви по план. Обновяването ще бъде завършено до края на годината, уточни Терзиев.

Проектът за театър "София" включва по-висока енергийна ефективност, нова дограма, покрив, отоплителна, ВиК и климатична инсталации. Ремонтирани са фоайета, централна и камерна зала, гримьорни, административни и санитарни помещения. Има ново сценично оборудване и технически системи, които ще отговорят на нуждите на съвременния театър. Проектът включва и възстановяване на оригинални архитектурни орнаменти на сградата. Добавена е и платформа за хора с увреждания.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ и бюджета на Столична община, уточнява кметът. Според него културата е сърцето на един град. Тя ни събира, вдъхновява и ни напомня кои сме. "Театър „София“ е не просто сграда – това е дом на актьорите, които с любов служат на публиката, и сцена, на която изкуството живее. Ремонтът не е само строителство и техника – той е инвестиция в хората и в бъдещето ни като общество", отбеляза Терзиев.

БТА припомня, че в началото на август Столичната община завърши в срок предвидените строителни дейности по ремонта на театър “София”. Няма опасност да бъде загубено европейско финансиране за изпълнението на проекта, посочиха тогава от общинската администрация. През юли от "Спаси София" алармираха, че ще бъдат загубени близо 10 млн. лв. европейско финансиране за ремонта на театър "София", като срокът за завършването на този проект е 31 юли 2025 г. През март от групата на ГЕРБ-СДС алармираха за същото.