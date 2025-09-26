Трябва да имаме образовано гражданско общество, което да търси своя интерес, заяви евродепутатът Илхан Кючюк

Трябва да имаме образовано гражданско общество, което да търси своя интерес, заяви българският евродепутат Илхан Кючюк от „Обнови Европа". Той участва в дискусията на тема „Европейският парламент и гласът на гражданите“ в рамките на фестивал „Демократична мозайка 2025“.

Гражданите успяват да налагат дневния ред с масирано единодействие – през социалните мрежи или чрез имейли до евродепутатите, както и чрез срещи с тях, каза Кючюк.

Еврото не ни прави богати само по себе си, но дава възможност да се приближим към богатите икономики, каза Кючюк относно предстоящото присъединяване на страната ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. Еврото означава, че България е правова държава, а дали е правова държава се оценява от институциите, от инвеститорите, които би трябвало да дойдат във България, коментира той. Тепърва предстои да видим дали еврото ще се превърне в такъв катализатор - на икономически подем и на социално сплотяване в българското общество, добави евродепутатът.

Дебатът дали трябва да влезем (в еврозоната - бел.ав.) или не, е приключен. От тук нататък трябва да има мерки, които да подкрепят по един или друг начин най-уязвимата част от българското общество. Това ще бъдат пенсионерите, хората в най-бедните райони, отбеляза Кючюк.

България традиционно не е имала особен мигрантски натиск, отбеляза евродепутатът. Никога не сме били финална дестинация, а такава, през която трябва да се премине, за да се отиде в Западна Европа. Никоя държава само по себе си не може да се справи, ако няма колективни усилия за охрана на границите. Никоя държава не може, без допълнителната подкрепата на ЕС, да интегрира много мигранти на нейната територия, коментира Кючюк.

В Европейския парламент партийната дисциплина не е толкова сериозна. Когато една група от евродепутати кажат, че не искат да гласуват по определени съображения, не получават санкции от групата, коментира още Илхан Кючюк.