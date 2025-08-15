Подробно търсене

Панамският канал ще обяви търг за строителството и експлоатацията на две пристанища, съобщава Ройтерс

Галя Горнишка
Снимка: AP/Matias Delacroix
Панама,  
15.08.2025 10:17
 (БТА)

Панамският канал ще започне скоро консултации с компании за организацията на конкурентен търг през първото тримесечие на идната година за строителството и експлоатацията на две нови пристанища в своята зона. Това съобщи източник, участващ в подготовката, цитиран от Ройтерс.

Пристанищата са част от широк план за разширяване, организиран от администрацията на водното съоръжение. Целта е да се увеличат услугите, свързани с обработката на товари, включително трансбордиране, съхранение и транспортиране на газ, както и да се осигури прясна вода за операциите.

"Има голямо търсене на съоръжения и терминали", каза по време на конференция Рикарте Васкес, ръководител на плавателния канал, без да дава подробности.

Администрацията на Панамския канал не отговори веднага на запитването за коментар. Високопоставени ръководители на съоръжението вече заявиха, че водният път планира да инвестира около 8,5 милиарда долара през идните пет години, за да осъвремени и разшири инфраструктурата си.

Ключов проект, включен в планирането, е изграждането на голям язовир, който да удържа водите на река Индио и да създаде нов воден резервоар. Той ще бъде обсъден във Върховния съд на Панама, след като засегнатите местни общности заведоха дело миналия месец.

Друг търг за предлагане на проект за изграждане на тръбопровод за втечнен петрол в зоната на канала също е в процес на подготовка и началото му може да бъде дадено идната година, добави източникът.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши по-рано тази година Вашингтон да поеме контрола над Панамския канал на фона на критики към това, което неговото правителство нарече нарастващото влияние на Китай върху централноамериканската страна.

Междувременно президентът на Панама Хосе Раул Мулино предприе действия за прекратяване на 25-годишната концесия на базираната в Хонконг "Си Кей Хъчисън" (CK Hutchison) за експлоатацията на две ключови отделни пристанища извън зоната на канала, на фона на критики към условията на договора. "Си Кей Хъчисън" обяви вчера, че има огромна вероятност сделката за 22,8 милиарда долара с група, водена от "БлекРок" (BlackRock) и корабната компания Ем Ес Си (MSC), за продажба на по-голямата част от глобалния пристанищен бизнес, включително двете пристанища в Панама, да се осъществи.

/ЕС/

