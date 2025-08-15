Подробно търсене

Потушен е пожарът в луковитското село Карлуково

Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова
Снимка: Красимир Николов/БТА (архив)
С. Карлуково,  
15.08.2025 10:28
 (БТА)

Потушен е пожарът, възникнал на 13 август по обед в землището на луковитското село Карлуково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч. Огънят е унищожил 320 дка низово гора и 60 дка сухи треви. Огнеборците са спасили 300 дка смесена гора.

БТА припомня, че в пожарната служба в Луковит беше получен сигнал за запалени сухи треви в местността Стублата. Екип остана на място през цялата нощ, а пожарникари и горски обхождаха района и вчера през деня.

Вчера луковитски огнеборци са реагирали на сигнал за пожар в сухи треви отново край Карлуково. Изгорели са около 300 дка суха трева низово в широколистна гора. Спасени са 200 дка широколистна гора.

 

/РИ/

Свързани новини

14.08.2025 12:24

Запалени са около 900 дка сухи треви в луковитското село Карлуково

Служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Луковит са реагирали на сигнал за запалени сухи треви в местността Стублата в село Карлуково, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Пожарът е локализиран
13.08.2025 17:10

Нарушено е водоподаването към Луковит и пет села

Нарушено е водоподаването към Луковит и пет села, съобщават от общинската администрация.В уведомление от "Водоснабдяване и канализация" АД в Ловеч – Производствено поделение "Луковит" се посочва, че поради продължителното засушаване и ниския дебит на извора помпената станция в Златна Панега работи с нарушен режим. Достигната е критичната точка и о

