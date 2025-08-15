Потушен е пожарът в луковитското село Карлуково

Потушен е пожарът, възникнал на 13 август по обед в землището на луковитското село Карлуково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч. Огънят е унищожил 320 дка низово гора и 60 дка сухи треви. Огнеборците са спасили 300 дка смесена гора.

БТА припомня, че в пожарната служба в Луковит беше получен сигнал за запалени сухи треви в местността Стублата. Екип остана на място през цялата нощ, а пожарникари и горски обхождаха района и вчера през деня.

Вчера луковитски огнеборци са реагирали на сигнал за пожар в сухи треви отново край Карлуково. Изгорели са около 300 дка суха трева низово в широколистна гора. Спасени са 200 дка широколистна гора.