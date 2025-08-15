Синер постигна 25-а поредна победа на твърди кортове и се класира за полуфиналите на Мастърс турнира в Синсинати

Защитаващият титлата си Яник Зинер победи Феликс Оже-Алиасим с 6:0, 6:2 и се класира за полуфиналите на турнира от сериите Мастърс в Синсинати с награден фонд 9.193 милиона долара.

Световният номер едно удължи серията си от победи на твърди кортове до 25 мача.

Синер доминира тотално над канадеца и се възползва от 29-те непредизвикани грешки на опонента си, за да спечели първата си победа в три срещи срещу Оже-Алиасим само за 71 минути.

"Днес се чувствах страхотно на корта. Мисля, че видяхте това, но всеки ден ще бъде различен. Ще се опитам да се подготвя добре и след това ще видим какво мога да направя на полуфиналите", каза Синер.

Италианецът стана едва петият мъж през този век, записал 25 поредни победи на тази настилка, редом с Роджър Федерер, Новак Джокович, Рафаел Надал и Анди Мъри.

На полуфиналите Синер ще срещне френския квалификант Теранс Атман, който изненадващо елиминира седмия в схемата Холгер Руне след победа с 6:2, 6:3.

Поставеният под номер 5 Бен Шелтън отстрани чеха Иржи Лехечка с 6:4, 6:4 за 81 минути игра и в спор за място на полуфиналите ще играе срещу третия в схемата Александър Зверев.