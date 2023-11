Квартет „Фрош“ представи българска музика в Южна Корея

Квартет „Фрош“ е представил в Южна Корея българска съвременна музика за струнен квартет, вдъхновена от фолклора, съобщават организаторите на концерта.

В Сеул музикантите са изпълнили четири произведения, които са премиери в страната. Това са „Три акварела“ от Панчо Владигеров, „Микроквартет“ от Марин Големинов, On a Bench in the Shade от Добринка Табакова и „Шопски“ от Георги Андреев.

Концертът се е реализирал по повод сътрудничеството между международния фестивал „Софийски музикални седмици“ с директор проф. Момчил Георгиев и Корейско музикално сдружение „Изток-запад“ с председател проф. Бокнам Ли. В рамките на гостуването проф. Момчил Георгиев е водил лекция на тема „Българска съвременна музика за струнен квартет“ с преводач Суми Ким.

Националният университет в остров Джеджу е поканил квартет „Фрош“ да изпълни програмата на острова.

/ ГН