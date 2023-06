17-годишната Марина Мравова ще изнесе клавирен рецитал в рамките на „Софийски музикални седмици”

Марина Мравова ще изнесе клавирен рецитал в рамките на международния музикален фестивал „Софийски музикални седмици”, съобщават от Полски институт – домакин на събитието тази вечер.

Програма включва творби от Бах – Прелюд в ми бемол минор и фуга в ре диез минор №8 BWV 853, Моцарт – Соната в до минор K457, Рахманинов – Етюд-картина оп. 33, №3, Шопен – Баркарола оп. 60, и Григ – Соната в ми минор оп. 7.

Марина Мравова е родена през 2005 г. Започва да свири на пиано на 4 години, а от 2016 г. е ученичка в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, в класа по пиано на Антонина Бонева. През последните две години е участник в годишния курс на проф. Людмил Ангелов в Нов български университет, а от учебната 2021/22 година е приета за студент в академията Talent Music Masters, в Бреша, Италия, където учи при проф. Андреас Фрьолих.

Марина Мравова изнася своя първи самостоятелен рецитал на 11 години в Националното музикално училище, следват множество участия в концерти в залите на НМУ, НМА „Панчо Владигеров“, Първо студио на БНР и Полския институт в София, и в музея „Диоцезано“ в Бреша, Италия.

Младата пианистка е лауреат на множество национални и международни конкурси по пиано и сред наградите ѝ са първа абсолютна награда на 22-ия международен конкурс Euterpe в Италия, първа награда и златен медал в най-високата категория – Diploma на конкурса LYPCO London Youth Piano Competition, първи награди на конкурсите Grand Prize Virtuozo в Амстердам, Лондон, Виена и Залцбург, участие в лауреатските концерти на сцените на Концертгебау в Амстердам и Моцартеум в Залцбург, три първи награди в конкурсите на Асоциация Мелос – Женева и Рим, дванадесет първи награди и пет втори награди от конкурсите Great Composers Competition, сред които първи награди за най-добро изпълнение Best Chopin, Best Bach, Best Schuman, Best Mozart, Best Beethoven и Best Rachmaninoff Performance и първа награда от финалния конкурси „Артист на годината“ 2022, награди и стипендии от конкурсите Citta di Barletta, Orbetello, “Luigi Cerritelli”, WTPA Finland на Световната асоциация на преподавателите по пиано, Солинария, от конкурсите за млади пианисти в Гевгелия и Битоля, Македония, Крайова, Румъния и др.

През 2022 г., заедно с още петима възпитаници на Антонина Бонева, записва двоен интегрален албум „Да израснеш с Рахманинов“, представен с концерт на фестивала „Аполония“, както и в камерна зала „България“, и в Държавната опера – Стара Загора.

/ДД