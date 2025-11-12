Абитуриентите от областта избират родни университети, само пет процента продължават обучението си в чужбина, каза началникът на РУО в Разград

Младите хора, завършили средното си образование в училища в област Разград, избират да придобият висшето си образование в университети в страната. Само около пет процента от кандидат-студентите се насочват към обучение в чужбина, каза за БТА началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в Разград Ангел Петков. Той подчерта, че при избора на подходяща специалност и висше училище младите хора все по-често се насочват към специалности и професии, дипломата от които им подсигурява сигурна реализация. Като друга тенденция Петков отчете избора на висше училище в близост до родния град. По думите му интерес сред гимназистите от региона предизвикват медицинските, педагогическите, техническите, архитектурните, военните и военно-морски специалности.

Ангел Петков уточни, че тазгодишните зрелостници в Разградска област са 845. Желаещите от тях ще имат възможност да получат подробна информация за специалностите на 28 български университета в провеждащата се кандидатстудентска борса в Разград. Изложението ще бъде посетено от повече младежи, защото са поканени и завършващите 11-и клас, за да може от по-рано да се насочат към университет и към специалност, която биха искали да изучават в бъдеще, каза Ангел Петков.

При официалното откриване на форума Петков изказа благодарност на кмета Община Разград Добрин Добрев, която е партньор на РУО в осъществяването на инициативата за предоставяне на съвременни образователни тенденции в българските висши училища пред ученици и родители от областта. Ангел Петков отправи благодарности и към преподавателите и представители на университетите от страната, заявили интерес да представят перспективите и възможностите за бъдеща професионална реализация пред бъдещите студенти от региона.

„Ролята на образованието е да развива у човека необходимите ресурси за себереализация. Наш общ дълг е да помогнем на младите хора да открият своето призвание и да бъдат успешни и щастливи в обществения си живот“, каза в приветствието си още Петков. Началникът на РУО пожела на бъдещите студенти да бъдат отговорни към себе си и към своето бъдеще. Той изрази надежда, че младите хора ще намерят своите отговори при срещата си с представителите на университетите.

Приветствие към всички отправи и кметът Добрин Добрев. Той изтъкна важността на инициативата, като отбеляза, че учениците ще могат да направят най-правилния информиран избор за своето развитие. Кметът пожела на младите хора след завършване на висшето си образование да потърсят реализация в родните си места.

„Висшето образование стана задължителен елемент от бъдещото ви развитие, така че изключително позитивен момент е тази среща, от която вие ще имате възможност да направите своя мотивиран и информиран изговор“, се обърна към учениците доц. д-р Борис Костов от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Той посъветва момичетата и момчетата накъдето и да се насочат да не спират да учат, да работят и да се развиват. Сред гостите на събитието бяха също областният управител Владимир Димитров и заместникът му Назиф Зюлкяр.

Организатори, гости, участници бяха посрещнати за откриването на кандидатстудентската борса с изпълнения на Младежкия духов оркестър към Центъра за работа с деца. Поздрав към всички отправиха също Максимилиана Михайлова и танцова формация „Феникс“ към Центъра за работа с деца.

През целия ден посетителите ще имат възможност да се срещнат с представители на университетите, да получат актуална информация за специалностите, условията за кандидатстване и възможностите за професионална реализация след завършване на висше образование.

Пред БТА дванайсетокласници от разградски гимназии заявиха, че вече са се ориентирали към университет, в който ще учат.