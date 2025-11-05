Подробно търсене

Калоян Тодоров изследва контраста между технологичния оптимизъм на XX век и съвременната реалност в изложбата „Берлин 2579“

Калоян Тодоров изследва контраста между технологичния оптимизъм на XX век и живата в изложбата „Берлин 2579“ Снимка: галерия „Алма Матер“
София,  
05.11.2025 11:09
 (БТА)

Фотографската изложба „Берлин 2579“ на Калоян Тодоров ще бъде представена в галерия „Алма Матер“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде открита на 6 ноември от 18:00 ч и ще продължи до края на месеца, съобщават организаторите.

Проектът изследва контраста между технологичния оптимизъм на XX век и живата, променяща се реалност на съвременния Берлин. Вдъхновен от архитектурата на Международния конгресен център в Берлин – емблема на модерността от 1979 г., – Тодоров насочва обектива си към хората и техните истории в днешния град. Фотографиите му показват Берлин не като град на идеални форми и бетонни обещания, а като пространство на свобода, движение и човешка енергия, посочват от екипа. 

„Берлин 2579“ е визуален разговор между технологичния оптимизъм на Международния конгресен център и днешния Берлин – град, в който свободата на духа е начин на живот“, казват от екипа.

