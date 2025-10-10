Европа и Южна Америка компенсират спада на продажбите на "Фолксваген" в Китай и Северна Америка

През третото тримесечие германският автомобилен производител "Фолксваген" (Volkswagen) успя да компенсира проблемите с продажбите в Китай и Северна Америка с ръст в Европа и Южна Америка. От юли до септември доставките на листания на Dax концерн са с един процент над нивото от предходната година и възлизат на 2,2 милиона автомобила, както обяви базираната във Волфсбург компания, цитирана от ДПА. В Северна Америка групата е продала почти десет процента по-малко нови автомобили поради увеличеното вносно мито в САЩ. В Китай продажбите са намалели със седем процента. От друга страна, в Западна Европа "Фолксваген" успя да отбележи ръст от осем процента, а по-малкият южноамерикански пазар също отбеляза ръст от почти десет процента.

От януари до септември базираният във Волфсбург автомобилен производител също отбеляза ръст от един процент до 6,6 милиона автомобила. "Възползваме се от продължаващия положителен импулс на широкообхватната продуктова офанзива с общо 60 нови модела от нашите силни марки през тази и миналата година", обясни ръководителят на отдел "Продажби" Марко Шуберт.

"Фолксваген" постига значителен напредък в продажбата на изцяло електрически превозни средства в Европа според информация, получена от ДПА преди публикуването на отчета. Броят на доставките на изцяло електрически превозни средства се е увеличил с над три четвърти през първите девет месеца на годината. За сравнение през слабия период на миналата година в Европа са продадени около 293 300 изцяло електрически превозни средства.

Пазарният дял на "Фолксваген" в сегмента на електрическите превозни средства в Европа неотдавна беше 27 на сто, което го поставя пред конкуренцията. В Западна Европа едно от всеки пет превозни средства, доставени от януари до септември, е бил изцяло електрически модел. Година по-рано тази цифра е била само 12 на сто.

Поръчките за електрически превозни средства също са се увеличили рязко: в Западна Европа стойността през първите три тримесечия е била почти с две трети по-висока, отколкото преди година. Краят на правителствените програми за стимулиране в Германия и други страни е повлиял сериозно на продажбите на електрически превозни средства с батерии (BEV). Клиентите на вътрешния пазар са поръчали повече автомобили от "Фолксваген" и неговите дъщерни марки като цяло – включително моделите с двигатели с вътрешно горене и хибридните модели. За деветмесечния период това е довело до увеличение от близо една пета.

"Фолксваген" е изправен пред ожесточена конкуренция от страна на нискобюджетните си конкуренти в Китай и митата на президента Доналд Тръмп, които нарушават пазара за чуждестранни производители.