Руското правителство забрани износа на бензин и някои видове дизелово гориво до края на годината

Руското правителство наложи ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво до края на тази година. Забраната за експорта на бензин е удължена за всички участници на пазара, докато тази за дизелово гориво, корабно гориво и някои видове газьол ще е в сила само за износители, които не са производители. Правителството обяви това в своя канал в "Телеграм" (Telegram), цитирано от ТАСС.

"Новото постановление удължава временната забрана за износ на бензин от страната. Тя ще бъде в сила до 31 декември 2025 г. включително и ще се прилага за всички износители, включително преките производители", съобщи правителството.

"Друго постановление налага забрана за износ на дизелово гориво, както и на корабно гориво и други видове газьол, включително закупени на борсата", уточни кабинетът.

Правителството потвърди ангажимента си да продължава да работи за поддържане на стабилността на вътрешния пазар на горива.

"Ограниченията ще влязат в сила в деня след официалното публикуване на разпореждането и ще останат в сила до 31 декември 2025 г. включително. Забраната обаче не се отнася обаче за доставки, извършвани директно от производители на тези горива", според комюникето

Руският вицепремиер Александър Новак заяви по-рано, че новите мерки ще осигурят допълнително снабдяване на пазара с петролни продукти, които понастоящем се изнасят. Вицепремиерът уточни, че забраната за износ на бензин няма да се прилага за доставки на горива по междуправителствени споразумения.

В момента забраната за износ на бензин е в сила до 30 септември за всички участници на пазара (включително рафинерии) и до 31 октомври за износители, които не са производители.