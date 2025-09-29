Износът на химикали от ЕС с нов рекорден максимум

Износът на химикали и свързани с тях продукти от ЕС за страни извън блока е нараснал до 560 милиарда евро през 2024 година, отбелязвайки нов рекорден максимум. Резултатут бележи увеличение от 7 на сто в сравнение с 2023 г. (523 милиарда евро), сочат публикувани днес данни на Евростат.

Стойността на вноса е спаднала с 1 на сто до 322 милиарда евро спрямо 326 милиарда евро година по-рано.

В топ пет по експорт за страни извън ЕС са Германия (134 милиарда евро), Ирландия (82 милиарда евро), Белгия (62 милиарда евро), Франция (54 милиарда евро) и Нидерландия (50 милиарда евро).

Основните дестинации извън ЕС са САЩ (170 милиарда евро), Швейцария (64 милиарда евро), Великобритания (47 милиарда евро), Китай (36 милиарда евро) и Япония (18 милиарда евро).

Германия е най-големият вносител на химикали и свързани с тях продукти от страни извън ЕС през 2024 г. (56 милиарда евро). След нея се нареждат Белгия (45 милиарда евро), Нидерландия (43 милиарда евро), Италия (34 милиарда евро) и Словения (29 милиарда евро).