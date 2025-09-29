Вината на "Шато Бургозоне" се изнасят в 24 страни на четири континента, каза за БТА собственикът на избата Стефан Маринов. По думите му в ресторанти със звезди Мишлен се предлагат от серията "Колекционни вина" - Ирис, Ева, Филип, Томас. Те са купажи или местни сортове от най-добрите грозда от лозовия масив на семейството. Произвеждат се в ограничени количества от 1200 до 3000 бутилки. Гроздето е ръчно набрано и селектирано на инспекционната лента във винарната. А добивите за тези вина са до 5 чепки от лоза.



Четирите вида колекционни вина са специални, тъй като отбелязват раждането на третата генерация в семейството ни. Те носят имената на внуците ни, допълни Маринов. Изба "Шато Бургозоне" e семейна бутикова изба в Северна България, намираща се до град Оряхово. Тя носи името на Римска Крепост - Бургозоне, която навремето се е намирала в лозето, каза Светла Маринова.

В масива винаги е имало лозя и се е славил с най-добрите вина в региона, допълни собственикът на избата. По думите му за засаждането на стоте хектара е ползван френски качествен посадъчен материал. Семейството отглежда тринадесет сорта грозде – Шардоне, Совиньон блан, Вионие, Тамянка, Пино ноар, Мерло, Каберне фран, Каберне совиньон, Сира, Марселан, Гъмза, Ежиодола и Пино мьоние. Средната възраст на лозята е 15 години, като местните сортове Тамянка и Гъмза са засадени през 2016 г. след дългогодишна селекция с Института в Плевен и германска лаборатория, за да се постигне най-чисто и добро качество на посадъчен материал.

Според основателя на винарна "Шато Бургозоне" собствените лозя са гарант за постоянство в качеството на гроздето. Избата отваря врати през 2010 година, още следващата година е първият експорт на винарната, когато подписват договор с един от най-големите вносители на вино в Белгия. През 2016 година с износ в над двадесет страни по света, е отличена за "Златна изба на България" от сайта за експортно ориентираните отрасли в страната Експортер.бг. Оттогава до момента три пъти "Шато Бургозоне" е отличавана с титлата "Златна изба на България" на специално събитие, провеждано под патронажа на Министерството на икономиката.

Винарната има над 150 медала от престижни световни конкурси. Вината се правят само от собствените ни лозя и всички те са със Защитено географско указание (ЗГУ) "Дунавска равнина", каза Маринов и поясни, че в България има два международно признати винарски региона - "Дунавска равнина" и "Тракийска низина", а ЗГУ означава качествено вино от определен регион, като минимум 85 на сто от гроздето е от региона. В избата ползват 100 процента от отгледаното грозде в лозето си за вината. Всички вина на "Бургозоне" задължително се оценяват от дегустационна комисия, за да получат оценка за качество, която е необходима за ЗГУ, допълни той. Вината са сухи и сме първата и единствена българска изба, произвеждаща веган вина, сертифицирани от световноизвестния швейцарски бранд V-Label, каза още Маринов. Това означава, че по време на производството им не се използват животински продукти като например яйчен белтък или колаген за бистрене.

Белите вина на избата отлежават върху фините утайки няколко месеца за повече аромати и по-голям потенциал на стареене. Стилът на вината на Бургозоне е свежи, плодови, фини (СПФ), допълва Маринов. Той казва, че благодарение на льосовите почви се постига свежестта на виното. Близостта на река Дунав с по-ниските температури през нощта също допринася за специфичната свежест. Големите амплитуди на температурата в близост до голямата река придават по-ярко изразени плодови аромати. Червените вина отлежават минимално в дъб (само част от тях старее в дъб), за да може да доминират именно плодовите аромати. Вината ни са фини и минерални, благодарение на льосовата почва. Тя е порьозна, с по-малко глина и високи нива на варовик, обясни той.

Шардонето на "Бургозоне" е носител на първия голям златен медал за бяло вино на България от Световния конкурс в Брюксел, каза Маринов и допълни, че това вино има шест последователни златни медала. Друга негова разновидност - Шардоне Барик, е единственото българско бяло вино с 91 точки от Wine Enthuasiast. Всяка година членове на фамилията посещават най-големите световни изложения за вино в Брюксел, Лондон и Дюселдорф, за да следят световните тенденции във винопроизводството.

Друг сорт грозде, от което правят вино в Шато Бургозоне е Вионие. То е признато от световния винен експерт Оз Кларк за едно от 6-те най-добри Вионета в света в книгата му "Вино и Грозде", разкри Светла Маринова. Една от целите ни е да популяризираме този сорт в България, допълни тя.

Винарната е известна със сорта вино Пино Ноар, избрано между Топ 6 с цена под тридесет долара в Америка и едно от стоте най-добри покупки на годината от Wine Enthusiast. В САЩ доставяме вино от години. Интересен факт е, че на летище "Кенеди" в Ню Йорк виното ни от сорта Пино ноар е в графа "вина от екзотични държави", каза Светла Маринова.

Активно популяризираме българските сортове Тамянка и Гъмза в чужбина, като се гордеем, че са оценени от международни винени специалисти със златни медали от френския конкурс Gilbert & Gaillard и с 16,5 от Jansic Robinson в Англия, добавя Маринова.

Три основни серии вино произвеждат в "Шато Бургозоне" - колекционни, премиум и селекшън. Винарната представя на пазара малка и ексклузивна серия специални вина "Шардоне Барик" и "Вионие барик".

Обединени от любовта и интереса към виното, вече повече от двадесет години Маринови развиват лозарство и винарство. Двете им дъщери са част от компанията, като те основно организират експорта в чужбина. Семейството има амбиция да отвори хотелска част към винарната. В момента ежегодно в лозарството и винопроизводството на "Шато Бургозоне" са заети около петдесет души. По време на гроздобера се наемат още толкова.

В избата на "Шато Бургозоне" има просторна зала за дегустации и събития. В средата на лозовия масив е построена сграда, която предоставя дегустационни помещения и голяма тераса с 360-градусова панорама към лозовите масиви, избата и река Дунав.

Винарната е инициатор и активен член на Сдружение "Дунавски Винари", което обединява над двадесет винопроизводители от района на Западна и Централна Дунавска равнина. Налична е и онлайн, и хартиена карта на винените предприятия от региона.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).