Близо 30 кучета участваха в седмото издание на "Трюфел фест" в Угърчин. Някои от стопаните водеха повече от едно обучено четириного. Сред участниците имаше такива, които за пръв път се включиха в надпреварата за скъпата гъба, както и "ветерани" с няколко състезания зад гърба си. Сред атракциите беше 13-годишното йоркширско териерче Зоро от Пазарджик със собственичката си Нели. Въпреки че не успя да открие трюфел, Зоро привлече вниманието с дрешка с надпис "ФБР".

Николай Яръмов от Самоков участва в надпреварата в Угърчин за трета поредна година. Той беше водач на две кучета, а синът му водеше още две. За БТА Яръмов каза, че ловът на трюфели е преди всичко негово хоби. По думите му около родния му град няма подходящи места за търсене, затова отива в София и други по-големи населени места, където знае, че има находища. Той уточни, че местата, на които се намират трюфели, са тайна, която истинските гъбари не издават. Яръмов е намирал доста трюфели, като повечето оставя за семейството си, а други продава. Призна, че не знае как се приготвя този деликатес, но все пак знае в кои ястия да го използва – най-вече яйца и различни видове паста.

Симеон Симеонов от Сливен разказа пред БТА, че неговото куче Джиджи е професионална търсачка на трюфели. По думите му тя упражнява "професията" си най-вече в района около Сливен. "Тук сме на разходка и да си сверим часовника – да видим как работи под стрес", обясни Симеонов. Той реализира намерената продукция при изкупвачи на трюфели, както правят повечето му колеги.

В състезанието в Угърчин всеки стопанин можеше да се включи с до три кучета. Всяко четириного имаше по три минути, за да търси предварително заровените в градинка трюфели. След това намереното количество се измерваше с електронна везна. За победителите беше осигурен и паричен награден фонд: първо място – 500 лева, второ място – 200 лева, трето място – 100 лева.

Фестивалната програма продължава в следобедните часове, когато посетителите ще могат да опитат ястия с черен трюфел. Те ще бъдат приготвени от победителя в последния сезон на телевизионното кулинарно състезание "Хелс Кичън" (Hell’s Kitchen) Мартин Методиев, както и от колегите му Тоби Димова и Яница.

Паралелно с това на централния площад ще започне първото Градско кулинарно състезание, посветено на българските домашни традиции и майсторлък. То ще се проведе в три категории: хлебни производства – баници, хлябове, погачи, тутманици, кексове и други тестени изделия, приготвени с въображение и сръчност; сладка зимнина – домашни конфитюри, мармалади, компоти, сиропи и други сладки изкушения, запазващи аромата на лятото и есента; и солена зимнина – туршии, лютеници, апетитки, кьопоолу, сушени зеленчуци и други солени специалитети.

Вечерната програма ще завърши с концерти на група "Хоризонт" и изпълнителката Биляниш. Организаторите са предвидили и празнична заря.