БТА ще бъде партньор на конгреса на Европейската СПА асоциация от 7 до 10 октомври в Естония, каза генералният директор Кирил Вълчев

Българската телеграфна агенция (БТА) ще бъде партньор на конгреса на Европейската СПА асоциация от 7 до 10 октомври в Естония, съобщи генералният директор на БТА Кирил Вълчев по време на дванадесетия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА), който се провежда днес в Правец. БТА е медиен партньор на събитието.

Кирил Вълчев припомни, че днес се навършва една година от подписването на споразумението между БСБСПА и БТА.

Според споразумението БТА се ангажира системно да представя дейността на БСБСПА. Вълчев припомни какво се е случило за тази една година, като започна със съвместното провеждане на два от форумите, които БТА прави всяко лято и всяка зима в навечерието на съответния туристически сезон. Идеята на форумите е да се събират медиите, бизнесът, местните и държавните власти, академичната общност, за да обсъждат не общи послания, а конкретните послания за всеки предстоящ сезон. Едно от конкретните послания, което се оформи през последната година, е, че България не е само дестинация за плаж или ски, а е най-богатата страна в континентална Европа с минерални води, с възможности за правене на туризъм, отбеляза Вълчев.

Той допълни, че БТА е взела участие в два от форумите в Свети Влас с акцент върху здравния туризъм. Кирил Вълчев припомни и за двадесетата среща на българските медии, организирана от БТА, която се проведе във Вършец.

Българската телеграфна агенция популяризира вашата кауза също на два форума - във Виена и във Франкфурт на Майн, посочи Вълчев. Той посочи, че предстои БТА да бъде партньор и на конгреса на Европейската СПА асоциация от 7 до 10 октомври в Естония.

БТА има партньорство с 50 национални информационни агенции, сред които всички балкански такива. Освен това България стана регистрираното седалище на Асоциацията на балканските агенции, в която членуват 12 държави. БТА също има кореспонденти в съседните страни, каза Кирил Вълчев.

Той припомни още, че БТА вече има мрежа от 33 национални пресклубове във всички областни градове. Общо пресклубовете на територията на страната са 43. Тази мрежа позволява да организираме системно представяне на всички места за балнео и СПА туризъм, посочи Вълчев, допълвайки, че целта е България да бъде максимално разпозната.

Към идеята си той добави създаването на общо издание с всички тези информации, което да бъде на максимално много езици. То може да бъде отделно издание или издание на списание ЛИК, каза генералният директор на БТА.

Той изрази желание в рамките на една година БТА да представи изчерпателно всички СПА и балнео хотели и курорти у нас.