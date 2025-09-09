Хисаря е първият български град, влязъл в Европейската асоциация на историческите термални градове. Това обяви кметът на Община Хисаря Ива Вълчева по време на дванадесетия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА), който се проведе днес в Правец. БТА е медиен партньор на събитието.

Вълчева припомни, че Хисаря е обявен за първия балнеокурорт в България през 1882 г. До днес градът се е развивал като балнеокурорт със своите лечебни извори и свойства на минералната вода. Имаше обаче критерии, които ние като град трябваше да покрием, коментира Вълчева.

Тя разказа, че Европейската асоциация на историческите термални градове е основана през 2009 г. и в момента в нея има 50 члена от 18 европейски държави. Хисаря превръща България в деветнадесетата държава членка.

Трябва да работим, за да популяризираме това, което имаме, и това е една стъпка в тази насока, каза Вълчева.