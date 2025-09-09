Настроенията на Европейската СПА асоциация за развитие на балнеологията в следващите години са положителни, каза вицепрезидентът ѝ

Вицепрезидентът на Европейската СПА асоциация Юлиана Таси смята, че съвместната работа е важна за развитието на сектора и решаването на проблемите. Тя взе участие в дванадесетия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА), който се проведе днес в Правец. БТА е медиен партньор на събитието.

Таси отбеляза, че темата на форума - "Балнеология, превенция чрез природата и климатична устойчивост в бъдещето на българския здравен туризъм", е актуална за всички държави в Европа.

По думите ѝ е важно на първо място да бъдат темите за опазване на природните ресурси, работата на лекарите, както и процедурите и терапиите, които предлагат.

Таси посочи, че настроенията на асоциацията за развитие на балнеологията в следващите години са положителни.

Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) д-р Сийка Кацарова, която е и председател на Европейската СПА асоциация, каза, че в момента опитват да лансират в Брюксел идеята, че Европа трябва да започне да позиционира континента като място за здраве, с извеждане на преден план на лечебния климат и лечебните води. Тя допълни, че тъй като стратегията за водите в Европа е доста остаряла, са предложили на комисаря по здравеопазване как да бъде интегриран здравният туризъм, здравните дестинации на Европа, в политиката за здравеопазване.

По думите на Кацарова в България ни липсват достатъчно проучвания, а тези, които има, са много остарели. Ще търсим вариант всяка община да предостави сграда, в която да се помещават лаборатории за такива проучвания, заяви Кацарова.

По време на форума Българският съюз по балнеология и СПА туризъм и социологическа агенция "Тренд" подписаха споразумение за целева работа по събиране на обществено мнение, като данните ще имат за цел да подпомогнат вземането на решения от страна на държавата, на ресорните министерства. Основателят на агенция "Тренд" Димитър Ганев каза, че проектът ще стартира след ден и половина.

Първият въпрос, с който ще се заеме проучването, ще бъде: "Ползвали ли сте здравната си осигуровка за целеви програми по профилактика на здравето от социално значими заболявания или профилактика в български балнеологични курорти?". Вторият въпрос е: "Знаете ли за ползването на минералния ресурс на България - лечебни води и кал, как биха Ви повлияли върху повишаване на работоспособността или удължаване на живота?", съобщи Сийка Кацарова.