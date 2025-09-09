Подробно търсене

Настроенията на Европейската СПА асоциация за развитие на балнеологията в следващите години са положителни, каза вицепрезидентът ѝ

Ивона Величкова
Настроенията на Европейската СПА асоциация за развитие на балнеологията в следващите години са положителни, каза вицепрезидентът ѝ
Настроенията на Европейската СПА асоциация за развитие на балнеологията в следващите години са положителни, каза вицепрезидентът ѝ
БТА, Правец (9 септември 2025) Първи панел на тема "Стратегическо планиране в областта на здравния туризъм" от Дванадесети годишен конгрес на Български съюз по балнеология и спа туризъм се провежда в Hyatt Regency Pravets Resort. На снимката: вицепрезидентът на Европейската СПА асоциация Юлиана Таси.Снимка: Милена Стойкова /БТА (ПК)
Правец,  
09.09.2025 17:57
 (БТА)
Етикети

Вицепрезидентът на Европейската СПА асоциация Юлиана Таси смята, че съвместната работа е важна за развитието на сектора и решаването на проблемите. Тя взе участие в дванадесетия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА), който се проведе днес в Правец. БТА е медиен партньор на събитието.

Таси отбеляза, че темата на форума - "Балнеология, превенция чрез природата и климатична устойчивост в бъдещето на българския здравен туризъм", е актуална за всички държави в Европа.

По думите ѝ е важно на първо място да бъдат темите за опазване на природните ресурси, работата на лекарите, както и процедурите и терапиите, които предлагат.

Таси посочи, че настроенията на асоциацията за развитие на балнеологията в следващите години са положителни.

Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) д-р Сийка Кацарова, която е и председател на Европейската СПА асоциация, каза, че в момента опитват да лансират в Брюксел идеята, че Европа трябва да започне да позиционира континента като място за здраве, с извеждане на преден план на лечебния климат и лечебните води. Тя допълни, че тъй като стратегията за водите в Европа е доста остаряла, са предложили на комисаря по здравеопазване как да бъде интегриран здравният туризъм, здравните дестинации на Европа, в политиката за здравеопазване.

По думите на Кацарова в България ни липсват достатъчно проучвания, а тези, които има, са много остарели. Ще търсим вариант всяка община да предостави сграда, в която да се помещават лаборатории за такива проучвания, заяви Кацарова.

По време на форума Българският съюз по балнеология и СПА туризъм и социологическа агенция "Тренд" подписаха споразумение за целева работа по събиране на обществено мнение, като данните ще имат за цел да подпомогнат вземането на решения от страна на държавата, на ресорните министерства. Основателят на агенция "Тренд" Димитър Ганев каза, че проектът ще стартира след ден и половина.

Първият въпрос, с който ще се заеме проучването, ще бъде: "Ползвали ли сте здравната си осигуровка за целеви програми по профилактика на здравето от социално значими заболявания или профилактика в български балнеологични курорти?". Вторият въпрос е: "Знаете ли за ползването на минералния ресурс на България - лечебни води и кал, как биха Ви повлияли върху повишаване на работоспособността или удължаване на живота?", съобщи Сийка Кацарова.

/ВЙ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

09.09.2025 18:42

Работната група за развитието на медицинския туризъм у нас предвижда скоро да представи резултатите от своите анализи

Експертът от Министерството на туризма Венелина Червенкова разказа за Плана за развитие на здравния туризъм с фокус медицински туризъм в рамките на дванадесетия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА), който се
09.09.2025 18:01

Хисаря е първият български град, влязъл в Европейската асоциация на историческите термални градове

Хисаря е първият български град, влязъл в Европейската асоциация на историческите термални градове. Това обяви кметът на Община Хисаря по време на дванадесетия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА), който се
09.09.2025 16:54

Китайската туристическа академия планира през следващата година да изпрати делегация до България, съобщи Джан Йенбо от китайското посолство у нас

Китайската туристическа академия планира през следващата година да изпрати делегация от бизнесмени, институции и медии до България като част от инициативата за засилване на сътрудничеството между двете страни. Това стана известно от думите на
09.09.2025 15:52

Балнеолечението и климатолечението са стълбовете на здравния туризъм, каза председателят на БСБСПА д-р Сийка Кацарова

Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) д-р Сийка Кацарова отбеляза, че балнеолечението и климатолечението са стълбовете на здравния туризъм по време на дванадесетия годишен конгрес на БСБСПА, който се провежда днес в
09.09.2025 15:22

БТА ще бъде партньор на конгреса на Европейската СПА асоциация от 7 до 10 октомври в Естония, каза генералният директор Кирил Вълчев

Българската телеграфна агенция (БТА) ще бъде партньор на конгреса на Европейската СПА асоциация от 7 до 10 октомври в Естония, съобщи генералният директор на БТА Кирил Вълчев по време на дванадесетия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология
09.09.2025 15:01

Министерството на туризма ще рекламира с всякакви средства възможностите на България в здравния туризъм, каза зам.-министър Ирена Георгиева

Министерството на туризма ще продължи да рекламира България като дестинация за всички видове туризъм, като наблегне на здравния туризъм. "Ще рекламираме възможностите на България за развитие на здравния туризъм с всякакви средства и с всички
09.09.2025 13:09

Балнеологията и СПА туризмът в България са обречени на успех, защото страната ни има ключови предимства в този сектор, според председателя на АИКБ

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев смята, че балнеологията и СПА туризмът в България са обречени на успех, защото страната ни има ключови предимства за развитието на този сектор. Радев участва в
09.09.2025 12:40

Във времена на глобални предизвикателства хората търсят не просто почивка, а възможност за възстановяване, превенция и качествен живот, каза зам.-министър Георгиева

Във времена на глобални предизвикателства хората търсят не просто почивка, а възможност за възстановяване, превенция и качествен живот, каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева на дванадесетият годишен конгрес на Българския съюз по

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:43 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация