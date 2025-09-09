Китайската туристическа академия планира през следващата година да изпрати делегация до България, съобщи Джан Йенбо от китайското посолство у нас

Китайската туристическа академия планира през следващата година да изпрати делегация от бизнесмени, институции и медии до България като част от инициативата за засилване на сътрудничеството между двете страни. Това стана известно от думите на съветника по въпросите на културата и туризма, по технологиите и образованието в Посолството на Китай в България Джан Йенбо, която взе участие в дванадесетия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА). БТА е медиен партньор на събитието, което се провежда днес в Правец.

Целта е да се направи обмен с български партньори, които ще посетят на място местни бизнесмени, туроператори. Това ще помогне не само българите да получат по-системни познания за модела на развитие на туризма в Китай, но и за обмен на маркетингови практики, практики за стабилен пазар и засилване на обмена на туристи.

Йенбо допълни, че Китай осъществява пробна политика за български граждани да влизат безвизово в страната, също така дава 240 часа безмитна виза. Това се отнася за 24 провинции в Китай. Същевременно българските туристически агенции активно развиват туристическите маршрути в Китай, като по този начин се развива сътрудничеството между двете страни.

По думите на Йенбо здравният туризъм е сред най-важните продукти в новата ера, тъй като посреща нуждите на хората за по-добър живот. Според нея интегрирането на традиционната медицина с туризма дава за забележителен здравен туристически продукт.

Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) д-р Сийка Кацарова отбеляза, че тази година БСБСПА е подписала стратегическо партньорство с института за стратегически анализи и прогнози в Китай, който работи с 27 000 университета. Искаме да имаме повече туристи от Китай, които да посещават не само Празника на розата, а и други региони в други периоди, коментира Кацарова.