Подробно търсене

Китайската туристическа академия планира през следващата година да изпрати делегация до България, съобщи Джан Йенбо от китайското посолство у нас

Ивона Величкова
Китайската туристическа академия планира през следващата година да изпрати делегация до България, съобщи Джан Йенбо от китайското посолство у нас
Китайската туристическа академия планира през следващата година да изпрати делегация до България, съобщи Джан Йенбо от китайското посолство у нас
БТА, Правец (9 септември 2025) Първи панел на тема "Стратегическо планиране в областта на здравния туризъм" от Дванадесети годишен конгрес на Български съюз по балнеология и спа туризъм се провежда в Hyatt Regency Pravets Resort. На снимката: първи панелист от Китай Джан Йенбо, съветник по въпросите на културата и туризма в Посолство на КНР в България.Снимка: Милена Стойкова /БТА (ПК)
Правец,  
09.09.2025 16:54
 (БТА)
Етикети

Китайската туристическа академия планира през следващата година да изпрати делегация от бизнесмени, институции и медии до България като част от инициативата за засилване на сътрудничеството между двете страни. Това стана известно от думите на съветника по въпросите на културата и туризма, по технологиите и образованието в Посолството на Китай в България Джан Йенбо, която взе участие в дванадесетия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА). БТА е медиен партньор на събитието, което се провежда днес в Правец.

Целта е да се направи обмен с български партньори, които ще посетят на място местни бизнесмени, туроператори. Това ще помогне не само българите да получат по-системни познания за модела на развитие на туризма в Китай, но и за обмен на маркетингови практики, практики за стабилен пазар и засилване на обмена на туристи.

Йенбо допълни, че Китай осъществява пробна политика за български граждани да влизат безвизово в страната, също така дава 240 часа безмитна виза. Това се отнася за 24 провинции в Китай. Същевременно българските туристически агенции активно развиват туристическите маршрути в Китай, като по този начин се развива сътрудничеството между двете страни.

По думите на Йенбо здравният туризъм е сред най-важните продукти в новата ера, тъй като посреща нуждите на хората за по-добър живот. Според нея интегрирането на традиционната медицина с туризма дава за забележителен здравен туристически продукт.

Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) д-р Сийка Кацарова отбеляза, че тази година БСБСПА е подписала стратегическо партньорство с института за стратегически анализи и прогнози в Китай, който работи с 27 000 университета. Искаме да имаме повече туристи от Китай, които да посещават не само Празника на розата, а и други региони в други периоди, коментира Кацарова.

/ВЙ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

09.09.2025 16:07

Китай е един от атрактивните пазари за туризма, към които България трябва да се ориентира, смята Меглена Плугчиева

Китай е един от атрактивните пазари в сектор "Туризъм", към които България трябва да се ориентира както в сътрудничество с други страни от Югоизточна Европа (ЮИЕ) с вече установени връзки, така и самостоятелно със собствена визия и политика. За това
09.09.2025 15:52

Балнеолечението и климатолечението са стълбовете на здравния туризъм, каза председателят на БСБСПА д-р Сийка Кацарова

Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) д-р Сийка Кацарова отбеляза, че балнеолечението и климатолечението са стълбовете на здравния туризъм по време на дванадесетия годишен конгрес на БСБСПА, който се провежда днес в
09.09.2025 15:40

Необходим е общ подход за привличане на туристи от Китай, каза изп. директор на "Тера Тур Сервиз" Лъчезар Тодоров на конгреса на БСБСПА в Правец

Изпълнителният директор на "Тера Тур Сервиз" - Hyatt Regency Pravets Resort Лъчезар Тодоров смята, че България е чудесна страна и "можем да направим от всяко едно място център за балнео и климатолечение". Това той заяви като домакин по време на
09.09.2025 15:22

БТА ще бъде партньор на конгреса на Европейската СПА асоциация от 7 до 10 октомври в Естония, каза генералният директор Кирил Вълчев

Българската телеграфна агенция (БТА) ще бъде партньор на конгреса на Европейската СПА асоциация от 7 до 10 октомври в Естония, съобщи генералният директор на БТА Кирил Вълчев по време на дванадесетия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология
09.09.2025 15:01

Министерството на туризма ще рекламира с всякакви средства възможностите на България в здравния туризъм, каза зам.-министър Ирена Георгиева

Министерството на туризма ще продължи да рекламира България като дестинация за всички видове туризъм, като наблегне на здравния туризъм. "Ще рекламираме възможностите на България за развитие на здравния туризъм с всякакви средства и с всички
09.09.2025 13:09

Балнеологията и СПА туризмът в България са обречени на успех, защото страната ни има ключови предимства в този сектор, според председателя на АИКБ

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев смята, че балнеологията и СПА туризмът в България са обречени на успех, защото страната ни има ключови предимства за развитието на този сектор. Радев участва в
09.09.2025 12:57

Редовната физическа активност, съчетана с балнеология и климатолечение, могат да спомогнат за по-здраво и устойчиво общество, смята министър Кирилов

Според министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов редовната физическа активност, съчетана с използването на балнеология и климатолечение, могат да спомогнат за изграждането на едно по-здраво и устойчиво общество. Това стана известно от
09.09.2025 12:40

Във времена на глобални предизвикателства хората търсят не просто почивка, а възможност за възстановяване, превенция и качествен живот, каза зам.-министър Георгиева

Във времена на глобални предизвикателства хората търсят не просто почивка, а възможност за възстановяване, превенция и качествен живот, каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева на дванадесетият годишен конгрес на Българския съюз по

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:13 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация