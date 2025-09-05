Секторът на услугите в ЕС и еврозоната леко отслабва през юни спрямо май, а в България забавя ръста си, според Евростат

Производството в сектора на услугите отбелязва лек спад както в Европейския съюз, така и в еврозоната, показват първоначалните оценки на Евростат.

Сезонно изгладените данни на европейската статистическа агенция сочат понижение от 0,1 на сто при услугите в ЕС и еврозоната през юни спрямо май.

Данните за май са ревизирани нагоре до месечен ръст от съответно 0,7 и 0,3 на сто. Първоначално оценките на Евростат сочеха за увеличение на услугите с 0,3 на сто в ЕС и 0,2 на сто в еврозоната.

На годишна база секторът на услугите продължава да расте. В сравнение с юни 2024 г. производството на услуги се е увеличило с 3,3 на сто в ЕС и с 2,9 на сто в еврозоната.

В България секторът на услугите е забавил ръста си до 0,7 на сто през юни на месечна основа, след като през май наддаде с 1,2 на сто.

На годишна база родният сектор на услугите обаче е ускорил темпа си до 2,9 на сто през юни спрямо 2,5 на сто през май.

В еврозоната през юни на месечна база най-значителен спад е отчетен при дейностите, свързани с настаняване и хранене (-0,6 на сто), както и при професионалните, научни и технически услуги (-0,2 на месечна база). Лек ръст е регистриран в секторите информационни и комуникационни технологии (+0,2 на сто), недвижими имоти (+0,1 на сто) и транспорт и складиране (+0,1 на сто).

В ЕС тенденциите са сходна – спад при услугите по транспорт и складиране (-0,2 на сто), както и при хотелиерството и ресторантьорството (-0,7 на сто), докато информационните и комуникационните технологии услугите са нараснали с 0,4 на сто, а административните и спомагателни дейности – с 0,1 на сто.

С най-голям месечен спад в сектора на услугите е била в Люксембург (-11,8 на сто), следвана от Дания (-2,8 на сто) и Латвия (-1,2 на сто), докато с най-голямо повишение са били Гърция (+2,8 на сто), Естония (+2,3 на сто) и Полша (+1,3 на сто).

Отнесено към юни 2024 г., през шестият месец на настоящата година най-голямо увеличение на услугите е отчетено в Гърция (+24 на сто), Дания (+15,2 на сто) и Естония (+9,9 на сто), а най-голямо понижение в Люксембург (-41,7 на сто), Малта (-3,2 на сто) и Австрия (-1,1 на сто).

Индексът на производството на услуги на Евростат отчита промени в обема на произведените услуги с изключение на финансовите и публичните услуги.