Договорът с турската компания "Боташ" декапитализира държавния обществен доставчик "Булгаргаз", заяви енергийният министър Жечо Станков

Делян Петришки
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
03.09.2025 13:24
 (БТА)

Договорът с турската компания "Боташ" декапитализира държавния обществен доставчик "Булгаргаз", каза енергийният министър Жечо Станков в изявление пред медиите в сградата на Министерския съвет. Министърът посочи, че това представлява и риск за снабдяването с газ на топлофикационните дружества в България. 

По думите на Жечо Станков пазарният дял на "Булгаргаз" в страната е 50 процента и дружеството има клиенти, които не са сред най-платежоспособните.  

Министър Станков определи споразумението с турската компания като поставящо България в неравностойно положение и българската енергетика в риск. 

Относно водените преговори с "Боташ", министърът заяви, че от турска страна настояват за получаване на очакваните средства по подписания договор, независимо от течащите разговори. 

По думите на министър Станков, докато има пари, ще се изплащат средствата по договора, а когато те приключат, ще се мисли какво да се прави.  

Министърът обяви, че от "Булгаргаз" водят разговори със съседните страни за доставки на газ през турската газопреносна мрежа, но никой не проявява такъв. 

По отношение на навлизането на унгарската енергийна компания "ЕмВиЕм" (MVM) на българския енергиен пазар, от дружеството са заявили, че ще използват газ, който е доставян от Сърбия, т.е. от Русия.   

/ВЙ/

11.07.2025 12:18

Най-нагло се лъже, че договорът с "Боташ" не се ползва, каза Румен Радев

Най-нагло се лъже, че договорът с "Боташ" не се ползва, каза пред журналисти президентът Румен Радев.Най-нагло се лъже, че договорът с "Боташ" не се ползва, каза пред журналисти в авиобаза "Крумово" президентът Румен Радев. По думите му терминалът в Александруполис не работи от миналата година и тази година през договора с "Боташ" се вкарват значителни количества газ. Той призова проверките на разследващите да включват и това дали има пропуснати ползи.
10.07.2025 23:31

Проблемът е в приложението на договора с "Боташ", каза бившият енергиен министър Росен Христов след разпит в сградата на ДАНС

Проблемът е в приложението на договора с "Боташ", каза бившият енергиен министър Росен Христов пред журналисти в отговор на въпрос, след разпит в сградата на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Той беше попитан къде според него е проблемът - в подписването на договора или в приложението му след това.

