Договорът с турската компания "Боташ" декапитализира държавния обществен доставчик "Булгаргаз", заяви енергийният министър Жечо Станков

Договорът с турската компания "Боташ" декапитализира държавния обществен доставчик "Булгаргаз", каза енергийният министър Жечо Станков в изявление пред медиите в сградата на Министерския съвет. Министърът посочи, че това представлява и риск за снабдяването с газ на топлофикационните дружества в България.

По думите на Жечо Станков пазарният дял на "Булгаргаз" в страната е 50 процента и дружеството има клиенти, които не са сред най-платежоспособните.

Министър Станков определи споразумението с турската компания като поставящо България в неравностойно положение и българската енергетика в риск.

Относно водените преговори с "Боташ", министърът заяви, че от турска страна настояват за получаване на очакваните средства по подписания договор, независимо от течащите разговори.

По думите на министър Станков, докато има пари, ще се изплащат средствата по договора, а когато те приключат, ще се мисли какво да се прави.

Министърът обяви, че от "Булгаргаз" водят разговори със съседните страни за доставки на газ през турската газопреносна мрежа, но никой не проявява такъв.

По отношение на навлизането на унгарската енергийна компания "ЕмВиЕм" (MVM) на българския енергиен пазар, от дружеството са заявили, че ще използват газ, който е доставян от Сърбия, т.е. от Русия.