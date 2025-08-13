Подробно търсене

Хакери откраднаха лични данни на десетки хиляди гости на италиански хотели

Галя Горнишка
Хакери откраднаха лични данни на десетки хиляди гости на италиански хотели
Хакери откраднаха лични данни на десетки хиляди гости на италиански хотели
Снимка: AP/Antonio Calanni
Рим,  
13.08.2025 14:06
 (БТА)
Етикети

Хакерска група се е сдобила с личните данни на десетки хиляди гости на италиански хотели, събрани от документи за самоличност, изисквани при настаняване, предаде ДПА.

Групата, наречена "Мидокс" (Mydocs), е предложила около 70 000 лични документа за продажба онлайн през последните дни, съобщи днес италианската полиция. Пробивът в сигурността е засегнал луксозни хотели в градове като Венеция и Триест, както и на остров Капри.

Според полицията хакерите са получили незаконен достъп от юни до системите за резервации на различни хотели. Това им е позволило да се сдобият със сканирани във висока резолюция паспорти, лични карти и други документи на туристи и пътуващи по бизнес.

Италианската държавна агенция за дигитални въпроси (AgID) съобщи,  че документите вече се продават на черно в пикселизиран вид, като цените варират от 800 до 10 000 евро.

Според вестник "Кориере дел Венето" един от засегнатите хотели е четиризвездният "Ка' дей Конти" във Венеция, от който са били откраднати 38 000 документа.

В Италия гостите трябва да представят документ за самоличност при настаняване в хотела, който обикновено се копира на рецепцията. Много хотели вече използват компютърни системи, за да дигитализират този процес.

/ИЦ/

Свързани новини

29.07.2025 13:22

Венеция е получила 5,4 млн. евро от входната туристическа такса

И през тази година туристите в стария град на Венеция отново трябваше да си купуват билет за вход. Втората тестова фаза на спорната система вече приключи, а градът се похвали с над 720 000 платили посетители, които са генерирали около 5,4 млн. евро

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:38 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация