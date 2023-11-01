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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.11.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.11.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.11.2023
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
01.11.2023 18:18
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18099

0.846747

Бразилски реал

BRL

10

3.69282

2.70796

Канадски долар

CAD

1

1.33869

0.746999

Швейцарски франк

CHF

1

2.04328

0.489409

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.53609

3.94308

Чешка крона

CZK

100

7.92572

12.6172

Датска крона

DKK

10

2.62021

3.81649

Британска лира

GBP

1

2.2495

0.444543

Хонконгски долар

HKD

10

2.37254

4.21489

Унгарски форинт

HUF

1000

5.09663

196.208

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.16397

8591.29

Израелски шекел

ILS

10

4.60878

2.16977

Индийска рупия

INR

100

2.2288

44.8672

Исландска крона

ISK

100

1.32061

75.7226

Японска йена

JPY

100

1.22753

81.4644

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.36852

730.716

Мексиканско песо

MXN

10

1.03233

9.68682

Малайзийски рингит

MYR

10

3.8905

2.57036

Норвежка крона

NOK

10

1.65805

6.03118

Новозеландски долар

NZD

1

1.08248

0.923805

Филипинско песо

PHP

100

3.26729

30.6064

Полска злота

PLN

10

4.37957

2.28333

Румънска лея

RON

10

3.93694

2.54004

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.65664

6.03631

Сингапурски долар

SGD

1

1.35417

0.73846

Тайландски бат

THB

100

5.12749

19.5027

Турска лира

TRY

100

6.55169

15.2632

Щатски долар

USD

1

1.85615

0.53875

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.96099

10.0392

Злато (в трой унции)

XAU

1

3679.84

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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