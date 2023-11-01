Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.11.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.11.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18099
|
0.846747
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.69282
|
2.70796
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.33869
|
0.746999
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.04328
|
0.489409
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.53609
|
3.94308
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.92572
|
12.6172
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62021
|
3.81649
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2495
|
0.444543
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.37254
|
4.21489
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.09663
|
196.208
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.16397
|
8591.29
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.60878
|
2.16977
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.2288
|
44.8672
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.32061
|
75.7226
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.22753
|
81.4644
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.36852
|
730.716
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.03233
|
9.68682
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.8905
|
2.57036
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65805
|
6.03118
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08248
|
0.923805
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.26729
|
30.6064
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.37957
|
2.28333
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93694
|
2.54004
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.65664
|
6.03631
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.35417
|
0.73846
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.12749
|
19.5027
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.55169
|
15.2632
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.85615
|
0.53875
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.96099
|
10.0392
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3679.84
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
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