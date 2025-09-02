Ана Уинтур посочи Клоуи Мал за свой наследник в сп. "Вог"

Ана Уинтур назначи Клоуи Мал за свой наследник като ръководител на редакционното съдържание в сп. "Вог", слагайки край на продължаващите от седмици спекулации в света на модата, предаде Асошиейтед прес.

Уинтур остава главен директор по съдържанието на "Конде наст" (Conde Nast) и глобален редакционен директор на американското сп. "Вог" и останалите 28 издания по целия свят.

Мал може и да наследява на поста на 75-годишната Ана Уинтур, но ще се отчита пред нея, докато поема ежедневните операции в американското издание. В историята остава и легендарната титла "главен редактор", която Уинтур държеше в продължение на близо 40 години.

Клоуи Мал е дъщеря на актрисата Кандис Берген и покойния френски режисьор Луи Мал. Тя се присъединява към "Вог" през 2011 г. като редактор за социалните мрежи, преминава на позицията на пишещ редактор през 2016 г. и заема настоящата си длъжност от 2023 г.

През юни 39-годишната Мал интервюира Лорън Санчес преди сватбата й с Джеф Безос.

"Сп."Вог" вече ме оформи, сега съм развълнувана от перспективата да оформя "Вог"", се посочва в направеното от Мал изявление.

От края на юни, когато Ана Уинтур съобщи, че се оттегля от поста, бяха спрягани няколко имена за неин наследник, сред които Ева Чен, Никол Фелпс, Марк Холгейт.

Новината, че Клоуи Мал е получила поста идва преди ревютата на Седмицата на модата в Ню Йорк следващата седмица.

Завършила университета "Браун" и майка на две малки деца, Мал е откровена за клонящите си към либерални политически възгледи, точно както Уинтур.

"Всъщност обичам да работя с Ана, защото ми харесва някой да ми казва точно какво трябва да се направи и какво точно мисли за дадено нещо. Без колебание. Без неяснота", каза неотдавна тя пред в. "Индипендънт".

"Вог" е основано като светско списание преди 134 години. След като "Конде наст" го придобива през 1909 г., то се превръща в традиционен стълб на индустрията с модели на корицата, статични фотографии в близък план, правени в студиа, и фокус върху висшата мода и тежкия грим.

Ана Уинтур, склонна да поема рискове личност, която заема поста през 1988 г., вижда масова привлекателност в по-всеобхватния подход. Тя разширява международните издания, засилва връзките на модата с поп културата и започва да поставя на кориците знаменитости, спортисти, звезди на музиката и политици.

Уинтур предпочита разказването на истории във фотосесии, правени на открито. Тя подкрепя тогавашните новоизгряващи дизайнери, сред които Марк Джейкъбс, Джон Галиано и Александър Маккуин, чрез инициативи като CFDA/Vogue Fashion Fund. Ана Уинтур също така превръща бала на "Метрополитън" от малка частна проява за набиране на средства в глобално събитие и най-важната вечер в света на модата.

Считано за модната библия, американското издание на "Вог" е имало няколко забележителни редактори в историята си, сред които Даяна Вриланд и Грейс Мирабела.

"Клоуи често е доказвала, че може да намери баланса между дългата, уникална история на американското издание на "Вог" и неговото бъдеще на фронтовата линия на новото", каза Ана Уинтур в изявлението по повод назначаването на Мал.

Като главен директор по съдържанието на "Конде наст", Уинтур ще продължи да наблюдава всички марки, включително "Вог", "Венити феър", "Джи Кю", "Глемър", "Алюр" и други, с изключение на "Ню Йоркър", където редакторът Дейвид Ремник запазва контрола.

Самата Ана Уинтур има шеф. Тя се отчита пред Роджър Линч, главен изпълнителен директор на "Конде наст".

Тя също така ще остане начело на ежегодния бал на "Метрополитън" и ще продължи да участва във "Вог Уърлд" - пътуващо модно и културно събитие, което списанието стартира през 2022 г.

Ана Уинтур обясни настъпилата промяна по следния начин: "Всеки, който работи в творческата сфера, знае колко е важно да не спираш да се развиваш в работата си. Когато станах редактор на "Вог", бях нетърпелива да докажа на всички, които биха ме послушали, че има нов, вълнуващ начин да си представим американското модно списание", каза тя на екипа.

"Сега откривам, че най-голямото ми удоволствие е да помагам на следващото поколение ентусиазирани редактори да завладеят тази сфера с техните собствени идеи, подкрепени от нова, вълнуваща визия за това, каква може да бъде една голяма медийна компания", допълни Уинтур.

По-рано през годината тя беше удостоена с Орден на честта от крал Чарлз Трети.