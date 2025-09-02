„Забавното лято“ в Ловешка област приключи за 18-и път, след като посети редица градове и села

Инициативата "Забавно лято" за 18-и път обиколи населените места в област Ловеч, съобщи за БТА Албена Йончева, председател на сдружение "Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ", организатор на проявата. Проектът на организацията е финансиран по Плана за младежки дейности за 2025 г. на Община Ловеч.

"Забавно лято" се превърна в запазена марка за настроение, игри и забавление и единствена подобна инициатива в цялата страна. Целта е по-доброто осмисляне на свободното време на децата през лятната ваканция, привличането на повече семейства, откъсване на малчуганите от компютрите и създаване на условия за социални контакти сред природата и на спортните площадки”, каза Йончева.

Цяло лято в организацията и игрите са помагали младежите от Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" и Българския младежки Червен кръст (БМЧК) в Ловеч.

„Започнахме от село Александрово, продължихме към Скобелево, Дойренци, Малък Извор, Радювене, Пресяка, Смочан, Чавдарци, Слатина, Тепава, Гложене, Славяни, а за първи път пристигнахме и във Врабево. Традиционно ни посрещнаха и в градовете Троян, Априлци, Луковит и Летница. А нашият шарен керван на щастието завърши именно там, откъдето си тръгваме, но винаги с обещание за ново начало – село Баховица“, посочи Йончева.

По думите ѝ през това лято децата не просто са играли, а са изживели своето приключение. Скачаха на въже, дърпаха въже, хвърляха „горещ картоф“, уцелваха мишени и се бореха с баланса така, както само децата умеят – с искрена отдаденост и чиста радост, добави Албена Йончева.

Любими игри са се оказали „Музикален стол“, „Предай водата“, „Пожарникари“, „Водопроводчик“.

Запазена марка на "Забавно лято" и една от най-желаните атракции за децата са рисуването на "муцунки" и направата на модерни татуировки.