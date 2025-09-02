Резултатите от проучване на горските екосистеми в планинските водосбори в парк „Централен Балкан“ ще бъдат представени в Троян

Резултатите от проучване на горските екосистеми в планинските водосбори в Биосферен парк „Централен Балкан“ ще представи екипът на Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ в Троян, съобщи за БТА Яница Иванова, експерт към парковата дирекция. Събитието ще се състои на 4 септември в зала .„Форум“ на Народно читалище „Наука – 1870“, Троян и е отворено за всички имащи интерес и отношение към темата.

Проектът се базира на проучване, теренни изследвания и анализ на взаимовръзките между състоянието на горите, почвите, климата и водните ресурси в моделния водосбор на река Черни Осъм, разказа Иванова.

Разработката започва преди повече от две години, преди да бъдат поставени толкова остро проблемите с водоснабдяването на областите Ловеч и Плевен. Проучването е отнело около една година. Това, което проектът би могъл да допринесе в дългосрочен план по темата е да даде алтернатива за това как природните ресурси могат да бъдат управлявани рационално и съответно съхранени, каза тя.

Най-общо формулираните от научния екип заключения са, че районът като климатични дадености, почвени условия, способност на гората да задържа и акумулира вода има налице всички предпоставки за поддържане на добро количество вода, разказа експертът. Препоръките идват преди всичко от гледна точка на използваните лесовъдски системи, как те да бъдат подобрени, за да се осигурят в бъдеще водоохранителните и водорегулиращи функции на горите, и да може съответно водата, която се акумулира в екосистемите, да се задържа там и да има равномерен отток.

Екипът на Националния парк ще представи и „Наръчник с режими за интегрирано управление на горите във водосборните басейни, част от Биосферен парк „Централен Балкан“ и интерактивен модел на река Черни Осъм с образователна и репрезентативна насоченост.

Проектът е осъществен в рамките на третото издание на инициативата „Насърчаване на устойчивото развитие чрез програмите и обектите на ЮНЕСКО“, реализирана от регионалното бюро на ЮНЕСКО за Европа и финансирана от фондация Aberdeen Christian Fellowship.