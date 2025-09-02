Новакът в Първа лига Добруджа привлече швейцарския нападател Аарон Апия

Подробно търсене

Георги Крумов
Добрич,  
02.09.2025 18:37
 (БТА)

Новакът в Първа лига Добруджа обяви привличането на централния нападател Аарон Апия.

22-годишният футболист е родом от Берн и е юноша на местния Йънг Бойс. В кариерата си той е играл за младежките формации на тима, както и за отборите на Вил и Шафхаузен, като в общо 156 мача има 51 гола.

Апия преминава в Добруджа със свободен трансфер, но параметрите по сделката не бяха оповестени от добричлии.

В класирането в Първа лига след седем изиграни кръга Добруджа е на 12-о място с 6 точки.

/ГК/

