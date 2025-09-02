Словакия отбелязва тази седмица 33 години от приемането на Конституцията си

Словакия отбеляза вчера 33 години от приемането на Конституцията си. Основният закон влиза в сила на 1 октомври 1992 г., се казва в материал на словашката новинарска агенция ТАСР.

Четири месеца преди появата на самостоятелната Словашка република (СР), която се ражда на 1 януари 1993 година след разпадането на Чешката и словашка федеративна република (ЧСФР), Словашкият национален съвет (законодателният орган на Словакия по това време) одобрява Конституцията на Словашката република. Приемането ѝ на 1 септември 1992 година се чества от 1994 г. като националния празник – Деня на Конституцията на СР.

От миналата година обаче 1 септември вече не е почивен ден в Словакия, въпреки че запазва статута си на национален празник. Тази промяна е свързана с правителствени мерки за подобряване на състоянието на държавните финанси.

Приемането на Конституцията на СР е свързано с приемането на Декларацията за суверенитета на СР. Декларацията е приета от словашкия парламент на 17 юли 1992 г., когато Словакия все още е част от ЧСФР – в момент, в който чешкият и словашкият политически елит все още водят преговори какво да е по-нататъшното уреждане на отношенията между словаците и чехите. Приемането на словашката конституция тласка този процес към споразумението за разделянето на Чехословакия.

Дебатите за проекта на конституцията в словашкия законодателен орган започват още в началото на август 1992 година. На 26 август 1992 година чешкият премиер Вацлав Клаус окончателно се споразумява със словашкия премиер Владимир Мечиар за разделянето на ЧСФР от 1 януари 1993 г.

Словашките депутати приемат Конституцията на 1 септември 1992 г., след 22:00 ч., при условията на явно гласуване. От 134 присъстващи депутати 114 подкрепят основния закон, 16 са против, а четирима се въздържат.

Словашката Конституция е подписана на 3 септември 1992 година в Братиславския замък от председателя на Словашкия национален съвет Иван Гашпарович и от премиера Владимир Мечиар. В чест на основния закон са произведени 21 топовни изстрела а на брега на Дунава има фойерверки.

От деня на влизане в сила на Конституцията – 1 октомври 1992 г., словашкият законодателен орган започва да носи ново име – Национален съвет на Словашката република.

Конституцията има преамбюл и девет глави. От приемането ѝ досега в нея са внесени около 20 изменения.

Политически реакции на Деня на Конституцията

Конституцията на Словашката република не може да бъде само лист хартия, тя трябва да живее във всекидневната реалност на хората, под формата на справедлива държава, равенство пред закона, зачитане на гражданите и социалните гаранции, заяви в социалните мрежи словашкият президент Петер Пелегрини по случай Деня на Конституцията.

„Конституцията ни донесе не само правна рамка, а и яснота, че Словакия върви по пътя на демокрацията, свободата и собствената държавност. Нека осъзнаваме важността ѝ, защото това е документ, който ни помогна да преодолеем тежките изпитания и политическите промени през последните години“, призова държавният глава.

„Имаме съвременно, европейско конституционно законодателство. Това е конституция, която има свой собствен дух“, заяви премиерът Роберт Фицо.

Фицо отбеляза, че словашката Конституция отстоява мира, защото в преамбюла ѝ се споменава, че трябва да бъдат полагани усилия за съхраняването на траен мир с всеки, който има интерес от такъв мир.

„Преди 33 години Словакия решително закрепи суверенната си държавност, базирана на историческото наследство на Св. Кирил и Методий, на традиционните ценности, на самостоятелността, суверенитета и демократичните принципи. Това са фундаментите, които последователно защитава и на които набляга правителството на Словашката република, от което съм част“, заяви по случай Деня на Конституцията словашкият външен министър Юрай Бланар.

За три десетилетия „Словакия доказа, че е достатъчно силен и суверенен партньор, че нашето жизнено пространство е европейското и международно сътрудничество, в рамките на което обаче винаги трябва да останат приоритет нашата родина и националните и държавни интереси на Словакия и на гражданите на Словашката република“, подчерта Бланар.

Словашката Конституция не е просто хартия в шкафа, а е фундамент на демокрацията, чиято цел е да гарантира, че Словакия ще бъде модерна и справедлива държава, заяви по повод Деня на Конституцията опозиционното Християндемократическо движение (ХДД). Словашките консерватори се противопоставят на представата, че Конституцията е само символ – тя трябва да бъде прилагана и спазвана от гражданите и политиците, заяви вчера пресслужбата на ХДД.

„ХДД решително отстоява позицията, че Словакия следва да се развива като уверена демократична държава – рамо до рамо с нашите партньори в ЕС и НАТО, като съхранява националната си идентичност“, изтъкна опозиционното движение.

„Конституцията следва да защитава правата, ценностите и сигурността на Словакия“, каза още ХДД.

Конституцията ни учи на право, демокрация и свобода, заяви Словашката национална партия – третият по големина партньор в коалиционното правителство на премиера Фицо.