Мерц: Влизането на Швейцария в ЕС не е на дневен ред въпреки увеличението на митата от страна на САЩ

Влизането на Швейцария в ЕС не е на дневен ред, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, приемайки швейцарския президент Карин Келер-Зутер в Берлин. Въпреки това Мерц се изказа в подкрепа на единна позиция в отговор на конфронтационната търговска политика на американския президент Доналд Тръмп, предвиждаща по-високи мита за Швейцария, която не е страна член на ЕС, отколкото за 27-те държави от блока, предаде ДПА.

Отношенията между ЕС и Швейцария трябва да бъдат "възможно най-близки", заяви Мерц, като отказа да коментира дали страната трябва да се превърне в 28-та страна член на ЕС. Отношенията на Германия с южната ни съседка са отлични, добави той.

Междувременно Келер-Зутер подчерта, че неутралитетът има здрави корени сред населението на Швейцария, описвайки принципа като "характерна черта на идентичността на швейцарския народ".

Във времена, когато стабилността и правната сигурност вече не могат да се приемат за даденост, тя заяви, че е важно да се срещат партньори със сходни възгледи, които подкрепят един ред, основан на правила и ценности.

Въпросът за членството на Швейцария в ЕС бе повдигнат наскоро от германски законодатели, след като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп наложи прекомерно високи мита от 39 процента върху вноса от алпийската страна - значително по-високи от 15-процентните мита, на които ЕС се съгласи.

Швейцарските бизнес асоциации предупредиха, че митата могат да изложат на риск десетки хиляди работни места.

Мерц призна ефекта на американските мита върху Швейцария, наричайки го "още една причина за нас в Европа да се сближим". Той предупреди, че ЕС все още е изправен пред 50-процентни мита върху сектори като стоманодобивната и алуминиевата промишленост, като заяви, че Брюксел се опитва да разреши спора.

"И, разбира се, с удоволствие включвам и Швейцария", изтъкна Мерц. "Тя е част от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и в това отношение също имаме общи интереси, които представляваме заедно", добави германският канцлер.