Германският рекламен сектор критикува господстващата позиция на американските онлайн платформи

Технологичните компании, повечето от които са базирани в САЩ, стават все по-недосегаеми в рекламния сектор, изтласквайки местните рекламни платформи. Такива опасения изрази ръководителят на Германската рекламна федерация (ZAW), цитиран от ДПА.

"Приходите от реклама намаляват значително сред недигиталните доставчици в сравнение с онлайн рекламата", каза главният изпълнителен директор на федерацията Бернд Науен в неотдавнашно интервю за ДПА.

"Пазарната позиция на платформите на пазара на онлайн реклама е толкова силна, че те стават все по-недосегаеми и са в състояние да контролират конкуренцията", каза той, описвайки основните платформи като "контрольори на пазара."

Германските фирми са похарчили почти 14 милиарда евро за онлайн реклама миналата година – повече от половината от общите им рекламни разходи от 26,7 милиарда евро. Останалата част е била разпределена между печатна, телевизионна, външна реклама, радио, кино и промоции по пощата.

Повечето приходи от дигитална реклама отиват за глобалните платформи "Гугъл" (Google), "Амазон" (Amazon), "Мета" -Meta ("Фейсбук"- Facebook, "Инстаграм"- Instagram, "УотсАп" - WhatsApp) и "ТикТок" (TikTok ), като федерацията прогнозира, че те ще са 72 на сто от общите постъпления за 2025 г.

Науен посочва господстващото положение на "Гугъл", твърдейки, че има почти монополен контрол не само върху рекламата в търсачките, но и като един от най-големите посредници за онлайн реклама, което го поставя в позиция да дава предимство на собствените си технологични услуги и рекламно пространство.

"Това означава, че лоялната конкуренция не е възможна", казва Науен.

Европейският съюз отговори със Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари, налагайки големи глоби на "Епъл" (Apple) и "Мета" (Meta).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира, като заплаши с мита, ако американските цифрови компании бъдат поставени в неизгодно положение, заявявайки в социалната мрежа "Трут Соушъл" (Truth Social), че ще наложи допълнителни мита, "освен ако не се сложи край на тези дискриминационни действия".

Науен апелира към вземащите решения в ЕС да не се поддават на тези заплахи.