Не разбирам от политика, аз съм дългогодишен държавен служител, каза Мария Филипова при изслушването ѝ за заместник-омбудсман

"Не разбирам от политика, не разбрах част от вашите изказвания и твърдения за малцинство, мнозинство", каза кандидатът за заместник-омбудсман Мария Филипова при изслушването ѝ в ресорната парламентарна комисия на въпрос от Манол Пейков ("Продължаваме промяната – Демократична България") във връзка с медийни публикации, свързващи я с Делян Пеевски, и възможността да стане служебен премиер.

Аз съм дългогодишен държавен служител, от политика не разбирам, заяви още Филипова.

Преди това Манол Пейков коментира, че Филипова отбягва темата дали би станала служебен премиер. Опитвам да се абстрахирам всячески от медийните публикации, които Ви свързват с Пеевски, но всеки човек с глава на раменете си се опитва да свърже точките, каза той. Пейков коментира, че в момента правителството, което управлява, е правителство на малцинството, и това, което го държи, "е г-н Пеевски". В момента се търси фигура, която да е подходяща за служебен премиер за определени кръгове, смята той. Когато човек иска от висока мениджърска позиция да мине на позиция среден мениджмънт винаги си задаваш въпроса защо, посочи Пейков и добави, че единственото, което логически обяснява избора на Филипова, е включването ѝ в "домовата книга", от която президентът може да избира служебен премиер.

Ако в момента виждате индикации за предсрочни избори, вие сте хората, които да адресирате тези послания към обществото, до момента не сте ги адресирали, отговори Мария Филипова на въпроси на депутати дали има амбицията да бъде служебен премиер. В Конституцията пише, че президентът решава кого от "домовата книга" да пита. Когато президентът прецени кого да покани, само тогава след проведена среща, можете да получите реален отговор, добави тя.

Мария Филипова, която в момента е председател на Комисията за защита на потребителите, каза, че не споделя мнението, че позицията на заместник-омбудсман е понижение. Велислава Делчева е лицето на институцията, а моите задължения ще са да я подпомагам, отбеляза тя.

Председателят на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите Росица Кирова (ГЕРБ-СДС) коментира, че не трябва да се омаловажават държавни позиции. Кариерното развитие на всеки един от нас е въпрос на личен избор, допълни тя.

Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) коментира, че не е чула нито един смислен въпрос по време на изслушването и попита какви ще са приоритетите на Мария Филипова като заместник-омбудсман. Имам чувството, че имаме раздвоение на личността, каза Александрова. Тази "домова книга" нали ние я приехме с Вас, обърна се тя към Пейков. Вие непрекъснато си обозначавате грешките, добави Александрова.

Мария Филипова посочи, че приоритетите ѝ ще бъдат институцията на омбудсмана да е по-близо до хората, да има изнесени приемни и национална телефонна линия за потребители. Тя се обяви за по-тясно взаимодействие със законодателната и изпълнителната власт. Филипова посочи, че ако бъде избрана за заместник-омбудсман, ще работи заедно с омбудсмана Велислава Делчева в областта на детското правосъдие.

По-късно пред журналисти на въпрос дали е готова за поста на служебен министър-председател, Филипова отговори, че в момента е кандидат за заместник-омбудсман.