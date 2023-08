"София тех парк" отваря нова програма в подкрепа на иноватори, предприемачи и изследователи – South East European Innovators Program (SEEIP). Официално инициативата ще започне през октомври, но прозорецът за кандидатстване вече е активен на – https://seeip.eu/, съобщи научно-технологичният парк на интернет страницата си.

Компаниите или екипите могат да подават заявления през цялата година. Изборът на участниците, които ще имат възможност да се включат в програмата, ще се извършва от експертна комисия на два етапа – през септември и месец март.

SEEIP е технологично агностична програма, без ограничение в областта на разработваните проекти, включваща елементи на инкубация, акселерация и технологичен трансфер. Тя е насочена към предприемачи, изследователи и изобретатели, които искат да създадат своя компания, базирана на научни изследвания, да комерсиализират своите разработки, както и да доразвият свои бизнес проекти. Програмата на "София тех парк" ще подкрепя екипите през целия им предприемачески път – от дефиниране на конкретния продукт или услуга, през намирането на инвеститори и инвестиции до излизането на международни пазари. От 2016 година досега научно-технологичният парк е подпомогнал развитието на повече от 60 иновативни компании.

Основа цел на програмата SEEIP е да бъде водеща платформа за стимулиране на процесите по създаване на иновативни продукти и услуги, основани на научноизследователска и развойна дейност както в България, така и в Югоизточна Европа. Задача на инициативата е да даде тласък на иновациите, като подпомага повишаване на експертния капацитет на хора и общности в отделните технологични и научни направления, да спомага развитието на технологии и компании, както и на цялостната екосистемата в страната и региона.

SEEIP ще се провежда на английски език и в хибриден модел – онлайн обучения, съчетани с присъствени събития. Практическото учебно съдържание е структурирано в отделни модули и дава възможност на всеки участник да получи теоретични знания и умения за започване на свой собствен бизнес. Обучението ще започне с модулите "Предприемаческият начин на мислене и пътят на предприемача" и "Формиране на екип", ще премине през това как да се изгради правилна бизнес стратегия и план за финансиране до правните рамки, маркетинга и намирането на международни пазари. Отличителна част на програмата е, че обучението е съобразено с индивидуалните потребности на екипите и участниците в нея. Те могат да се развиват със свое собствено темпо и да избират подходящите за тях модули. Всички участници могат да се възползват и от индивидуални консултации с екип от експерти, които ще подпомогнат развитието на техния бизнес. През целия период екипите ще имат достъп до специално разработено за програмата безплатно приложение, подходящо за Android и iOS.

Партньори на SEEIP са Karol Knowledge, Panda Labs, Tuk-tam, ABLE, BESCO, Professional Association of Robotics, Automation and Innovations, CleanTech Bulgaria и Startup Factory.

"София тех парк" е първият научно-технологичен парк в България, който развива дейности в подкрепа на стартиращия бизнес, малките и средни предприятия, науката, образованието и иновациите. Той функционира като хъб за изследователи, иновативни стартиращи и зрели технологични компании от България и Югоизточна Европа. Дейността му е посветена на развитието и управлението на уникална среда за подпомагане и растеж на малки и средни предприятия чрез предоставяне на ноу-хау, възможности за работа в мрежа и достъп до нови технологии в три ключови области: информационни и комуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. "София тех парк" предоставя услуги и подкрепа за бизнеса и изследователската общност чрез своите 11 високотехнологични лабораторни звена в областта на биотехнологиите, биоинженерството, 3D принтирането и прототипирането, изкуствения интелект, виртуалната реалност, киберсигурността и други, бизнес инкубатор, петаскейл суперкомпютър Discoverer, интерактивен център за наука и технологии, форум за събития. Проектът е финансиран от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.