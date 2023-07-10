Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.07.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.07.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.07.2023
Снимка: АП
София ,  
10.07.2023 18:16
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.18621

0.843021

Бразилски реал

BRL

10

3.6732

2.72242

Канадски долар

CAD

1

1.34403

0.744031

Швейцарски франк

CHF

1

2.00536

0.498664

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.46665

4.05408

Чешка крона

CZK

100

8.20295

12.1907

Датска крона

DKK

10

2.62485

3.80974

Британска лира

GBP

1

2.2813

0.438347

Хонконгски долар

HKD

10

2.27997

4.38602

Унгарски форинт

HUF

1000

5.11128

195.646

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.17428

8515.86

Израелски шекел

ILS

10

4.81874

2.07523

Индийска рупия

INR

100

2.16117

46.2712

Исландска крона

ISK

100

1.32779

75.3131

Японска йена

JPY

100

1.25591

79.6235

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.36818

730.898

Мексиканско песо

MXN

10

1.04286

9.58901

Малайзийски рингит

MYR

10

3.82259

2.61603

Норвежка крона

NOK

10

1.69138

5.91233

Новозеландски долар

NZD

1

1.10455

0.905346

Филипинско песо

PHP

100

3.20649

31.1867

Полска злота

PLN

10

4.39433

2.27566

Румънска лея

RON

10

3.95197

2.53038

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.64708

6.07135

Сингапурски долар

SGD

1

1.32392

0.755333

Тайландски бат

THB

100

5.08311

19.673

Турска лира

TRY

100

6.84096

14.6178

Щатски долар

USD

1

1.78517

0.560171

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.47028

10.5593

Злато (в трой унции)

XAU

1

3428.22

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

Свързани новини

10.07.2023 17:39

Референтни курсове на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи днес референтен курс на еврото от 1,0956 долара спрямо 1,0888 в петък, съобщи институцията на сайта си. Курсът на долара съответно е 0,9127 евро спрямо 0,9184 в петък. За други основни валути ЕЦБ определи

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:45 на 10.07.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация