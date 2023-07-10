Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.07.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.07.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.18621
|
0.843021
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.6732
|
2.72242
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34403
|
0.744031
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00536
|
0.498664
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.46665
|
4.05408
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.20295
|
12.1907
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62485
|
3.80974
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.2813
|
0.438347
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.27997
|
4.38602
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.11128
|
195.646
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.17428
|
8515.86
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.81874
|
2.07523
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16117
|
46.2712
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.32779
|
75.3131
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.25591
|
79.6235
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.36818
|
730.898
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.04286
|
9.58901
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.82259
|
2.61603
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.69138
|
5.91233
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10455
|
0.905346
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.20649
|
31.1867
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.39433
|
2.27566
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.95197
|
2.53038
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.64708
|
6.07135
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.32392
|
0.755333
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.08311
|
19.673
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
6.84096
|
14.6178
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.78517
|
0.560171
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.47028
|
10.5593
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3428.22
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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