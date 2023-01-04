Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.01.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.01.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.26575
|
0.790045
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.38625
|
2.95312
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.36171
|
0.734371
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.98703
|
0.503264
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.67977
|
3.73166
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.1398
|
12.2853
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62972
|
3.80269
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.22062
|
0.450325
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.36029
|
4.23677
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.94084
|
202.395
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.18501
|
8438.75
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.22991
|
1.91208
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.22783
|
44.8867
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.28927
|
77.5633
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.40971
|
70.9366
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.44989
|
689.707
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.56424
|
10.4556
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.19337
|
2.38472
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.82141
|
5.49025
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.16592
|
0.857692
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.29653
|
30.3349
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.18942
|
2.38697
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9701
|
2.51883
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.7517
|
5.70874
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37618
|
0.726649
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.42578
|
18.4305
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.84462
|
10.1578
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.8453
|
0.541917
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.09663
|
9.11885
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3421.88
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
news.modal.header
news.modal.text