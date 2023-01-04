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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.01.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.01.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.01.2023
Снимка: БТА
04.01.2023 17:53
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.26575

0.790045

Бразилски реал

BRL

10

3.38625

2.95312

Канадски долар

CAD

1

1.36171

0.734371

Швейцарски франк

CHF

1

1.98703

0.503264

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.67977

3.73166

Чешка крона

CZK

100

8.1398

12.2853

Датска крона

DKK

10

2.62972

3.80269

Британска лира

GBP

1

2.22062

0.450325

Хонконгски долар

HKD

10

2.36029

4.23677

Унгарски форинт

HUF

1000

4.94084

202.395

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.18501

8438.75

Израелски шекел

ILS

10

5.22991

1.91208

Индийска рупия

INR

100

2.22783

44.8867

Исландска крона

ISK

100

1.28927

77.5633

Японска йена

JPY

100

1.40971

70.9366

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.44989

689.707

Мексиканско песо

MXN

100

9.56424

10.4556

Малайзийски рингит

MYR

10

4.19337

2.38472

Норвежка крона

NOK

10

1.82141

5.49025

Новозеландски долар

NZD

1

1.16592

0.857692

Филипинско песо

PHP

100

3.29653

30.3349

Полска злота

PLN

10

4.18942

2.38697

Румънска лея

RON

10

3.9701

2.51883

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.7517

5.70874

Сингапурски долар

SGD

1

1.37618

0.726649

Тайландски бат

THB

100

5.42578

18.4305

Турска лира

TRY

100

9.84462

10.1578

Щатски долар

USD

1

1.8453

0.541917

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.09663

9.11885

Злато (в трой унции)

XAU

1

3421.88

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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