Община Кърджали ще кандидатства за изграждане на нов спортен комплекс към стадион „Горубсо“

Община Кърджали ще кандидатства с проектно предложение за изграждане на нов спортен комплекс и реконструкция на стадиона „Горубсо“ по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти към Министерството на младежта и спорта. Съгласие за това дадоха на своето заседание общинските съветници в родопския град.

Точката бе включена като допълнителна в дневния ред. Проектното предложение предвижда реализация на два етапа, като първият етап включва изграждане на нов спортен комплекс от обслужваща сграда, спортни площадки, частично покрита трибуна и паркинг.

Предвижда се изпълнението на проекта да е в рамките на 12 месеца, а проектното предложение трябва да бъде внесено в спортното министерство до 3 ноември. Стойността на проекта е в размер на близо 2,2 млн.лв., като самоучастието на Общината е в размер на 10%.