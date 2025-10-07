Участниците във форума на главните прокурори на Балканските държави се обединиха около създаване на Постоянна балканска прокурорска платформа

Участниците в Четвъртия форум на главните прокурори на Балканските държави, състоял се в София, се обединиха около редица приоритети, сред които да се създаде Постоянна балканска прокурорска платформа – с поне две срещи годишно, съобщиха от прокуратурата.

В заключителния документ е отбелязано, че участниците се обединяват около укрепване на средствата си за съдебно сътрудничество, като при възможност да сключат споразумения с Евроджъст и Европейската прокуратура за по-ефективно взаимодействие в борбата с трансграничната престъпност.

Също така се отбелязва необходимостта от обмяна на опит между прокуратурите в чувствителни сфери като трафик на хора, корупция, киберпрестъпления, опазване на околната среда и др., обучения със смесени прокурорски екипи по актуални казуси. Сред приоритетите е и ефективното сътрудничество в борбата с нелегалната миграция, организираната престъпност, злоупотребите с криптовалути, осъвременяване и синхронизиране на законодателството в страните от региона, споделяне на информация в реално време, както и съвместни разследвания и правна помощ за осигуряване на сигурност, стабилност и справедливост на Балканите, за доверие между партньорските служби и независими съдебни системи.

В работата на Четвъртия форум на главните прокурори от страните от Балканите участваха изпълняващият функциите главен прокурор на България Борислав Сарафов, главният прокурор на Турция Мухсин Шентюрк, главният прокурор на Словения Катарина Бергант, главният прокурор на Албания Олсиан Чела, и.ф. главен прокурор на Косово Бесим Келменди. Във форума се включиха и делегации от върховни прокурори от Румъния, Сърбия и Черна гора.

В откриването на форума участваха министър-председателят Росен Желязков, министърът на правосъдието Георги Георгиев и президентът на Евроджъст Михаел Шмид.