Повече от 11000 деца са обхванати за 20 години от екипа на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен

Повече от 11000 деца са обхванати за 20 години от екипа на Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Шумен. В училището за бременни са преминали над 1000 бъдещи родители. Много са хората, чиито сърца докоснахме с работата на специалистите в комплекса. Това са социални работници и психолози, които наистина стоят до всяко дете и семейство през последните 20 години. Това каза пред репортер на БТА специалистът в КСУДС Диана Нинчева по повод отбелязването на 20-годишнината от създаването му.

„Това, което всъщност е много важно да бъде отбелязано за тези 20 години е партньорството между Община Шумен и Института по социални дейности и практики (ИСДП), които всъщност превърнаха общностите социални услуги в иновативен модел, насочен към сърцето на общността, модел, който стига до всяко дете, семейство и родител. Това се случи за тези 20 години, хиляди подкрепени детски съдби. Ние и екипът за социални услуги за деца и семейства вярваме, че всяка детска съдба си има име. Ние продължаваме и ще продължаваме да отстояваме този принцип“, посочи Нинчева.

По думите ѝ основната функция на комплекса е да работи по превенция на изоставянето на новородени бебета и малки деца, основно. „Целта ни е да бъдем до всяко дете и семейство когато имат трудности. Работим с деца с поведенчески проблеми, с родители осиновители, с осиновени деца, с деца в приемна грижа, с деца, които имат трудности в училище, с конфликтни отношения между родители и деца. Психосоциална подкрепа в комплекса може да потърси всеки родител и всяко дете, защото един от принципите, които ние отстояваме е, че всяко дете следва да бъде чуто, да заяви себе си и това, което иска да промени в своя живот“, каза още Диана Нинчева.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отбеляза тържествено 20-годишнината си под мотото „20 години заедно подкрепяме децата и семействата“ във Военния клуб в града вчера.

Днес бе организирана среща с екипа на КСУДС в сградата му на ул. „Димитър Благоев“ №10. Участниците в нея имаха възможност да научат повече за ежедневната работа, предизвикателствата и успешните практики на комплекса.