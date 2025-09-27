Прогноза за времето

И през следващото денонощие облачността над страната ще се задържи значителна. Около и след полунощ на места в западните райони ще има превалявания от дъжд, които с временни прекъсвания ще са характерни и за дневните часове, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

През нощта срещу понеделник преваляванията ще обхващат и централните райони от страната. Вятърът в повечето места ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен: през нощта - от север, а утре – от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°, максималните - между 15° и 20°, за София – около 15°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините ще е облачно. Високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 5°.



В понеделник над страната ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, в отделни райони значителни по количества. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 13° и 18°. Във вторник ще има и по-значителни временни разкъсвания на облачността, а слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще достигат и надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и в районите със значителни разкъсвания на облачността.