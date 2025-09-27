Свободни работни места за двама медици са обявени в Бюрото по труда в Тетевен, показва справка, предоставена на БТА. Търсят се още монтажник електронни елементи и социален асистент, за които изискването е средно образование.

Общо заявените свободни работни места в Дирекция „Бюро по труда” – Тетевен, която обслужва и община Ябланица, през август са 32. На първичния пазар са обявени 19 позиции, на работа са устроени 46 души – 30 в община Тетевен и 16 в Ябланица.

За едно работно място са се конкурирали 12 безработни в Тетевенско и 41 в община Ябланица.

Регистрираните безработни през август са 1035. Равнището на безработица е 12,41 на сто – с около процент по-ниско спрямо юли. За община Тетевен нивото на безработица е 9,96 на сто, за община Ябланица – 21,12 процента. В района безработицата е със 7,2 пункта по-висока от средната за страната.

Най-много от регистрираните безработни са жените – 521, или 50,3 на сто. Продължително безработните са 426 (41,2 на сто), а хората над 55 години – 27,9 на сто (289). Младежите до 29 години, които търсят работа чрез борсата, са 13,3 на сто (138).

През август входящият поток от безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Тетевен е 68 души, от които четирима с висше образование. В сравнение с предходния месец има намаление с 49 процента. Намаляват и новорегистрираните, работили извън района или в чужбина.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.