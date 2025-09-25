Собствениците на поземлени имоти в община Плевен се задължават да поддържат чистотата в тях, предвидени са и санкции

С промени в Наредба № 2 за опазване на околната среда в общината собствениците на поземлени имоти в община Плевен се задължават да ги поддържат в чист и незамърсен вид. Това решение бе прието на заседанието на Общинския съвет в Плевен.

Предложението за промяна в наредбата е внесено от кмета Валентин Христов, който при представянето му подчерта, че до този момент в нея липсва изрично задължение за собствениците на поземлени имоти, независимо от определения им начин на трайно ползване, да ги поддържат чисти. Освен това през последните месеци в общинската администрация са постъпили множество сигнали от граждани и обществени организации относно нерегламентирани замърсявания на територията на община Плевен, особено в изоставени, незаградени или труднодостъпни поземлени имоти.

С приетите промени собствениците на поземлени имоти се задължават и да отстраняват отпадъци от тях, независимо дали те са "резултат от тяхната дейност или са изхвърлени от трети лица". При установяване на замърсяване в имот с установим собственик и неизвестен замърсител, задължението за почистване е на собственика, гласят още приетите днес промени.

Предвидени са и наказания за нарушителите на наредбата - глоба в размер от 300 до 1000лв. или имуществена санкция от 500 до 3000 лв. Решението бе прието с 20 гласа "за", 11 - "против" и пет "въздържал се".

Предварителният дневен ред на заседанието на Общинския съвет в Плевен включваше 39 предложения. Допълнително бяха приети за обсъждане още пет, сред които предоставяне на допълнителни помещения за две училища и отпускане на безлихвен заем за Регионалния исторически музей в Плевен за изпълнението на проект.