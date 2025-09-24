Рок групи поставиха начало на концертните изпълнения на празниците „Свищовски лозници“

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Рок групи поставиха начало на концертните изпълнения в първата вечер на празниците „Свищовски лозници“, които продължават до неделя. На сцената на централния площад излязоха групите Chicho Mancho's band, Diamant, Apogei, Detonator, High Enough, които са сформирани в Свищов, както и ловешката рок група Tiron. Снимка: кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Свищов,  
24.09.2025 22:18
 (БТА)

Рок групи поставиха начало на концертните изпълнения в първата вечер на празниците „Свищовски лозници“, които продължават до неделя.

На сцената на централния площад излязоха групите Chicho Mancho's band, Diamant, Apogei, Detonator, High Enough, които са сформирани в Свищов, както и ловешката рок група Tiron. 

В рамките на концерта публиката имаше възможност да чуе авторски песни на музикантите. Някои от тях изпълниха и свои нови песни, включени в предстоящите им албуми. 

Утре вечер предстои концерт на Стефан Вълдобрев и музикантите от групата „Обичайните заподозрени“. В петък вечерта ще прозвучат изпълненията на Владимир Ампов – Графа, в събота на сцената ще излезе певицата Анелия, а в неделя „Свищовски лозници“ ще завърши с концерт на Етрополска духова музика.

/НН/

