Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Полицията издирва 68-годишния Стоян Крумов Илиев от Шумен по молба на близките му. Снимка: Областна дирекция на МВР в Шумен
Шумен ,  
24.09.2025 11:07
 (БТА)

Полицията издирва 68-годишния Стоян Крумов Илиев от Шумен по молба на близките му, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Мъжът е в неизвестност от 19 септември. По всяка вероятност е бил облечен с работно облекло, долнище на анцуг и черни маратонки. 

Той е висок около 178 сантимента, със слабо телосложение и зелени очи. Мъжът има челно оплешивяване, дълга коса и брада. Характерно за походката му е, че леко накуцва. 

От полицията в Шумен умоляват всички, които имат данни за местонахождението му - да подадат сигнал на телефони с номера 112 или 054800588. 

На 18 септември сутринта полицията намери  77-годишния Хачадур Оханесян, напуснал Дома за стари хора в Нови пазар. 

/ТТ/

