Община Монтана ще прави сватбените ритуали в новопостроения Младежки център

Заради предстоящ ремонт на сградата на Младежкия дом в центъра на Монтана сватбените ритуали ще се извършват в сградата на новопостроения Младежки център в града, съобщи пред журналисти управителят на общинската фирма „Обреден дом“ Венка Дикова.

До този момент в съботни и неделни дни веселите ритуали са правени в заседателната зала на Младежкия дом, където има много пространство за младоженци и гости. В работни дни младоженците са се подписвали в сградата на Обредния дом, където има малка зала за бракосъчетания. В новата сграда на Младежкия център също има пространство, има и паркинг пред нея.

Дикова съобщи, че от началото на годината досега в община Монтана са сключени 97 граждански брака при 90 за същия период на миналата година.